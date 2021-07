TAPER TERRENG: Åge Hareide på vei ut av banen etter søndagens 2–2-kamp borte mot Odd. Seieren lar vente på seg. Foto: Jostein Magnussen

Hareide: − Noen ganger er du i himmelen, andre ganger er det tyngre

SKIEN (VG) Han var uten tap på sine 34 siste landskamper som sjef for Danmark. Med Rosenborg har ikke Åge Hareide (67) vunnet en kamp siden 30. mai.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kontrastene er enorme for trenerveteranen.

Hadde det ikke vært for corona-pandemien kunne Hareide vært i London nå for å forberede danskene på en EM-semifinale. Men han står her på Skagerak Arena og prøver å forklare hvordan Rosenborg rotet bort en seier mot Odd.

Han var Danmarks landslagssjef fra 2016 til 2020 og tapte bare tre av 42 kamper i den rollen. På de 34 siste var danskene ubeseiret.

Det var slik han tok danskene til sommerens EM. Men coronaen fratok Hareide et nytt mesterskap.

Han ble erstattet av Kasper Hjulmand og ble takket av med å bli utnevnt til ridder av Dannebrogordenen. Det er ikke så mange som får den høyeste utmerkelsen, men hvis Hareide kunne velge hadde han nok stått på sidelinjen for danskene også i dette mesterskapet.

– Sånn er det. Jeg tenker ikke så mye på det, sier Hareide når vi spør han om kontrastene.

Ingen flyt

– Jeg liker å holde på med fotball. Noen ganger så er du i himmelen, andre ganger så er det tyngre. Det må du bare regne med av og til. Prinsippene du jobber etter er stort sett de samme uansett. Det er jo forskjellige utganger og forskjellige spillere du jobber med, og akkurat nå kjenner vi litt på motgangen. Det er sånn det er.

– Noen ganger er du i himmelen sier du og noen ganger er du andre plasser. Hvor er du nå?

– Nå er jeg ikke der, sier Hareide og ler og titter opp.

Han har akkurat sett trønderne miste seieren mot Odd rett før slutt. Rosenborg har spilt 12 kamper. Det har blitt fire av hver: seier, uavgjort og tap.

Den flyten som har sendt danskene til semifinale i EM, den er fullstendig fraværende i Trondheim hvor skader på nøkkelspillere har gjort Rosenborg til et lag som allerede er 10 poeng bak serieleder Molde.

Og RBK er fortsatt ikke friskmeldt. Det var tydelig mot Odd

– De jobbet godt sammen de som var der, men vi hadde problemer med å sette sammen pasningsspillet. Vi ble uryddig når vi hadde jobbet til oss ballen, da ga vi den bort med en gang. Det ble slitsomt i lengden, forklarer Hareide etter sesongens fjerde uavgjorte.

Han var også misfornøyd med det som skjedde før Gilli Rolantsson sendte Odd inn i kampen etter en pasningsfeil av Even Hovland.

– Det er verre det som skjer i førsteomgang der vi gir dem ballen på scoringen deres. Det er slike feil som vi ikke kan gjøre.