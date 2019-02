UNDERVURDERT I ARSENAL? Aaron Ramsey. Foto: John Sibley / REUTERS

Slik har Juventus fått mange toppspillere på billigsalg

Gang etter gang har Juventus hentet spillere på utgående kontrakt – og gjort det bra både sportslig og økonomisk. Til sommeren kommer Aaron Ramsey (28).

Publisert: 15.02.19 11:20







Her er fredagens oddstips

– Ramsey er en typisk Juventus-signering. Beppe Marotta, som nylig tok over styringen i Inter, ble en ekspert på å gjøre avtaler med spillere på utgående kontrakt i sine år i Juventus, sier Even Braastad, kommentator i Strive og én av de to bak podcasten «Støvelball».

– Gevinsten ved å hente Paul Pogba, både sportslig og økonomisk, er kroneksempelet. Men du har også Andrea Pirlo, Sami Khedira og Dani Alves, i tillegg til Emre Can forrige sommer og Aaron Ramsey den kommende sommeren.

les også Verdens 50 største fotballtalenter – slik har det gått med dem

Listen med spillere på utgående kontrakter som er hentet, er intet mindre enn imponerende:

* 2009: Fabio Cannavaro (fra Real Madrid).

* 2011: Andrea Pirlo (fra AC Milan).

* 2011: Luca Toni (fra Genoa).

* 2012: Paul Pogba (fra Manchester United).

* 2013: Fernando Llorente (fra Athletic Bilbao).

* 2014: Kingsley Coman (fra Paris Saint-Germain).

* 2015: Sami Khedira (fra Real Madrid).

* 2016: Dani Alves (fra Barcelona).

* 2018: Emre Can (fra Liverpool).

* 2019: Aaron Ramsey (fra Arsenal).

les også TV 2-ekspert etter Solskjærs første tap: – De viser sårbarhet

– Det å lykkes med å hente spillere på utgående kontrakter, har gått hånd i hånd med rekordsigneringer i Higuain og Ronaldo, sier Braastad.

Fredag kan du vinne cirka 97. mill. i Eurojackpot – lever inn din kupong her!

Aaron Ramsey kommer til å tjene gode penger i Juventus. Ifølge flere medier handler det om rundt 230 mill. kroner i året.

– Det er mye snakk om Ramseys skyhøye lønn. Og ja, den er skyhøy, men at han ankommer gratis, må tas med i totalberegningen. Emre Can fikk rundt 150 millioner kroner i ren signeringsbonus sommeren 2018, forteller Even Braastad.

Han mener at en Ramsey på sitt beste kan prege Juventus.

– Man får hardt arbeid og kreativitet i en og samme spiller, det så man blant annet mot Chelsea i vinter.

Aaron Ramsey hadde tilbud fra Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain og Bayern München om vi skal tro britiske medier. Det skal også ha vært samtaler med Barcelona. Men hovedpersonen skal hele tiden ha hatt Juventus som sitt førstevalg.

– Juventus spiller med en treer på midten. Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic og Blaise Matuidi har spilt mest denne sesongen, og med Khedira og Can som alternativene. Om Ramsey holder seg skadefri i Juventus, blir utvalget bredere og kvaliteten høyere, mener Strive-kommentator Braastad.

les også Higuain-dobbel og Hazard-show for Chelsea

Briter i Serie A er det ikke mange av, og Ramseys overgang har fått stor oppmerksomhet i britiske medier. Det også mange som spør om ikke har blitt nok verdsatt i Arsenal.

– Kanskje ikke, sier tidligere Arsenal-spiss Ian Wright til BBC.

– Han har vært typen som aldri har gjemt seg, selv om Arsenal har spilt dårlig. Vi mister en stor spiller, og det er en skam.

PS! I samarbeid med Strive ser du 10 toppkamper fra La Liga og Serie A påVG+ i vår.

VG-tips: U med 0–2 i handikap

Italiensk Serie A (HKP 0-2). Den suverene serieleder Juventus tar imot nestjumbo Frosinone fem dager før man skal til Madrid for å spille mot Atlético i Champions League. Frosinone har bare vunnet tre kamper denne sesongen, pussig nok alle tre på bortebane.

De ferske seirene over Bologna og Sampdoria til tross, borte mot Juve vil alt annet enn et tap være en sensasjon. Juve har forsvarsveteranene Leonardo Bonucci og Giorgio Chiellini tilgjengelig etter skade, selv om begge neppe blir brukt her. Trener Massimiliano Allegri har imidlertid sagt at han vil bruke både Cristiano Ronaldo og Paulo Dybala.

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Halvparten av Juves 10 hjemmeseire er tatt med to måls margin, og bare to av Frosinones 10 bortetap er større enn to mål. Vi sjanser på ny tomålsseier til Juventus, og velger en U med handikap 0–2. Det gir en odds på 3,70.