Sjekk den Barcelona-kjøpefesten: – Dette er baksiden av medaljen

Barcelona har i en årrekke blitt hyllet for sitt arbeid med klubbens berømte akademi, La Masia. De siste årene har imidlertid relativt få talent tatt plass på førstelaget, mens store summer har blitt brukt.

– Dersom man ser på det store bildet, er den gylne generasjonen unntaket – ikke regelen. Barcelona har ikke alltid vært slik, en klubb som utvikler verdensklassespiller på verdensklassespiller. Nå er de nok mer tilbake der de var før den generasjonen.

Det sier ekspert på spansk fotball, Petter Veland, til VG.

Det han omtaler som «den gylne generasjonen», er naturligvis laget som vokste frem under Frank Rijkaard og Pep Guardiola, med spillere som Andrés Iniesta, Xavi, Carles Puyol, Gerard Pique, Victor Valdes og Lionel Messi, som alle gikk gradene i klubbens berømte akademi.

Disse spillerne var med på å vinne fire Champions League-titler mellom 2006 og 2011. I samme tidsrom vant de like mange La Liga -gull.

Kjøpt spillere for ni milliarder

Suksessen har ikke akkurat avtatt etter at La Masia-produktene begynte å forsvinne – én etter én. Barcelona vant Champions League i 2014/15-sesongen og vant også La Liga i 2012/13-, 2015/16- og 2017/18-sesongen.

Men det har de gjort uten like mange innslag av egenutviklede spillere.

– Dette er baksiden av medaljen. Den gylne generasjonen gjorde at man fortsetter å forvente at Barca skal spy ut det ene talentet etter det andre, sier Veland.

VG snakker med eksperten i kjølvannet av at Barcelona sprengte banken for Frenkie de Jong.

Det er det hittil siste av en rekke storkjøp. De siste sesongene har Barcelona brukt utrolige 9 milliarder på spillerkjøp. I samme periode har de solgt spillere for 5,4 milliarder kroner. I faktaboksen kan du se samtlige spillere som har blitt kjøpt og solgt mellom 2014/15- og 2018/19-sesongen.

Barcelonas kjøp og salg 2014/15: Kjøp: Luis Suárez, Jeremy Matheiu, Thomas Vermaelen, Ivan Rakitic, Marc-André ter Stegen, Claudio Bravo, Douglas Salg: Alexis Sánchez, Cesc Fàbregas, Bojan, Jonathan dos Santos 2015/16: Kjøp: Arda Turan, Aleix Vidal Salg: Pedro, Gerard Deulofeu, Denis Suárez 2016/17: Kjøp: André Gomes, Paco Alcácer, Samuel Umtiti, Lucas Digne, Jasper Cillessen, Denis Suárez Salg:

Claudio Bravo, Marc Bartra, Alen Halilovic, Adriano 2017/18: Kjøp:

Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Paulinho, Nélson Semedo, Gerard Deulofeu, Yerri Mina, Marlon Salg:

Neymar, Javier Mascherano, Cristian Tello 2018/19: Kjøp:

Malcom, Clément Lenglet, Arthur, Arturo Vidal Salg:

Paulinho, Yerry Mina, Lucas Digne, Gerard Deulofeu, Aleix Vidal, Marlon *2019/20: Kjøp:

Frenkie de Jong Salg:

Paco Alcacer * Overgangen skjer først til sommeren. Oversikt hentet fra Transfermarkt.

– Man snakker jo om fotball som ferskvare. Det som skjer her og nå er det som betyr noe, sier Veland, som påpeker at dersom man ser på Barcelonas historie, vil man se at de ikke har for vane å ha et lag fullt av egenproduserte spillere.

– Man har kanskje skapt en forventning om at det alltid vil være sånn på grunn av det som skjedde mellom 2005 og 2011, men dersom man drar de store linjene gjennom Barcelona så ser man at det ikke har vært sånn. Men alle snakker om den ene perioden, sier han.

Han tror heller ikke vi får se noe lignende igjen – i hvert fall ikke i nærmeste fremtid. Viasat-eksperten mener akkurat den Barcelona-generasjonen var unik.

– Man har hatt noen Ajax-årganger som har vært slik, og så har man for eksempel Class of 92 fra Manchester United (Paul Scholes, David Beckham Ryan Giggs, Phil Neville, Gary Neville og Nicky Butt), og så dette Barca-laget. Det står igjen som kanskje den mest gylne generasjonen en klubb noen gang har klart å fostre frem.

Rollebytte?

Tidligere var det nesten mer forbeholdt Real Madrid å kjøpe den ene superstjernen etter den andre. Med Florentino Pérez i spissen hadde Real Madrid et lag fullt av «Galacticos».

Har de to spanske erkerivalene rett og slett byttet roller i senere tid?

– De har ikke nødvendigvis gjort det. Men duellen mellom de to har ikke bare vært på banen – den har også vært utenfor. De ønsker å profittere på å gjøre det stikk motsatte av den andre. Der ligger et ønske bunn om at disse skal stå forskjellig mot hverandre, sier Veland, og påpeker at Real Madrids forrige kjøp av Galactico-størrelse kom for fire og et halvt år siden da de kjøpte toppscoreren fra VM 2014 i James Rodríguez.

– Nå er Real Madrid mer opptatte av å kjøpe det som kan bli stort, som Isco, Marco Asensio, Brahim Diaz og Vinicius Junior. Det står i kontrast til et Barcelona-lag som henter Kevin-Prince Boateng på lån, i tillegg til spillere som Arturo Vidal og Paulinho.

– Da får man noe som ikke passer inn i bildet man har skapt. Med et kortere tidsperspektiv kan man si at de har endret roller, men om man ser på historien er det ikke tilfellet, understreker Veland.

Helt til slutt, hva mener egentlig Veland om Barcelonas nye midtbanespiller?

– Jeg har veldig stor troen på ham. Han har hatt fantastisk utvikling på kort tid. Han fikk jo Barcelona-stempelet umiddelbart. Ajax-veien til Barcelona er kort og veldig kjent. Med tanke på at det trolig snart er et generasjonsskifte hos Barcelona, virker han som en bortimot perfekt Barca-signering.

