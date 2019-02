FØRSTE TAP: Manchester United gikk på sitt første tap under Solskjær tok over mot PSG tirsdag kveld. Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

TV 2-ekspert etter Solskjærs første tap: – De viser sårbarhet

Henning Berg og TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller er spent på hvordan Ole Gunnar Solskjær takler tapet for PSG i Champions League. For nå venter det mange tøffe kamper for Manchester United.

– Nå kommer de virkelig store testen for Solskjær, forteller TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller.

Etter Ole Gunnar Solskjær tok over som midlertidig manager i Manchester United i juletidene i fjor, den gigantiske klubben fått en real oppsving. Solskjærs første elleve kamper som manager endte med ti seirer og én uavgjort. Men mot PSG stoppet den gode rekken for Solskjær og Manchester United.

– Hvordan svarer de nå?

Stamsø Møller forteller at han før tirsdagens oppgjør mot PSG var helt sikker på at Solskjær ville få jobben som permanent manager. Dagen etter Solskjærs første tap er han ikke like sikker.

– De neste kampene tror jeg vil være avgjørende. Den ene Champions League-kampen er nok ikke nok i seg selv. Spørsmålet er hvordan han svarer på sitt første tap, forteller fotballeksperten.

Manchester United skal nå inn i et tøft kampprogram, og møter i løpet av de neste seks kampene klubber som Chelsea, Liverpool, PSG og Arsenal.

– Hva klarer han å gjøre med spillerne nå? Dette tapet skjedde under Solskjær, og nå må de svare under Solskjær også, sier 30-åringen.

LIKHETER: Stabæk-trener og tidligere Manchester United-spiller Henning Berg ser store likheter fra kampen til Manchester United mot PSG og kampen mot Tottenham hvor Solskjærs menn vant 1–0. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

– I fotball kan alt skje

Nettopp hvordan spillerne og laget kommer til å reagere på er også Stabæk-trener og tidligere Manchester United-spiller Henning Berg spent på. Han påpeker at PSG er en av verdens beste klubber, og mener PSG-kampen var veldig lik kampen Manchester United slo Tottenham 1–0 13. januar.

– Eneste forskjellen var at PSG klarte å score mål, forteller Berg.

Han mener til tross for at PSG nå leder etter med to mål etter første kamp og at Paul Pogba ikke kan spille returkampen grunnet det røde kortet han pådro seg, at det fortsatt er en mulighet for Manchester United å ta seg videre.

– Alt er mulig i fotball. Ja, det skal mye til, men PSG ledet 4–0 mot Barcelona i 2017 og tapte bortekampen 6–1 og røyk ut, poengterer Stabæk-treneren.

SÅ RØDT: Paul Pogba slet mot PSG, og fikk også rødt kort som gjør at han er utilgjengelig til returmøtet med PSG. Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

Pogba-frimerke

Manchester United åpnet kampen greit mot PSG, men utover den første omgangen, og hele andre omgangen var det det franske laget som dominerte kampen.

PSG kom til kampen med midtstopper Marquinhos som sentral midtbanespiller sammen med Marco Verratti til Old Trafford. Gjennom hele kampen var det tydelig at Marquinhos hadde fått klare instruksjoner om å markere United-stjernen Paul Pogba tett.

– Det var tydelig at Pogba skulle markeres gjennom kampen. Han har vært strålende i siste tredjedel av spillet, men dit kom han ikke noe særlig mot PSG. Det var en fornuftig og smart avgjørelse av PSG, sier Berg.

SPENT: TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller er spent på hvordan Solskjær og Manchester United svarer på tapet mot PSG i det tøffe kampprogrammet fremover. Foto: Daniel Sannum Lauten, TV 2

Stamsø Møller mener det var nøkkelen til at PSG var såpass dominante gjennom kampen, men stusser også på hvordan Solskjær og hans menn responderte på det.

– Han ble fotfulgt hele kampen. Det merkelige her er at PSG etterlot seg enorme rom rundt Pogba da de kun var to inne sentralt på midtbanen. Det så ikke ut til at de visste hvordan de skulle utnytte nettopp det rommet.

– Jeg syntes Manchester United viste sårbarhet og mulige begrensninger. En som faktisk var god til å lese kampbildet og endre underveis er jo ironisk nok José Mourinho, sier Stamsø Møller.

Se Manchester Uniteds kommende kamper i fakta under:

De seks neste kampene for Manchester United 18.02: Chelsea – Manchester United (FA-cupen)

24.02: Manchester United – Liverpool (Premier League)

27.02: Crystal Palace – Manchester United (Premier League)

02.03: Manchester United – Southampton (Premier League)

06.03: PSG – Manchester United (Champions League)

10.03: Arsenal – Manchester United (Premier League) Vis mer vg-expand-down