FEIRER: Uwe Rösler feirer sammen med Fouad Bachirou t.v. etter gruppespillmatchen mot Besiktas i høst. Foto: Lefteris Pitarakis / TT NYHETSBYRÅN

Offensiv Rösler: – Jeg håper Chelsea stiller med det beste laget

Uwe Rösler snakker om at «Chelsea er et skadet dyr» foran torsdagens Europa League-møte i Malmö.

Publisert: 14.02.19 07:48







Her er torsdagens oddstips

Da han kom hjem fra treningsleir i Spania søndag, satte han seg foran TV-en for å se Chelsea mot Manchester City. London-laget tapte 6–0.

De har tapt sine fire siste bortematcher og har 0–13 i målforskjell. Det er ikke sikkert at det er noen fordel for Röslers Malmö.

– Det er farlig. Chelsea er et skadet dyr. Selvfølgelig er det en uvanlig situasjon for Chelsea å tape så mye som de har gjort og nå med seks mål - som jeg har hørt er deres største Premier League-tap noen gang. Selvfølgelig påvirker det moralen, uansett hva de sier, fastslo Uwe Rösler til svenske media etter treningen tirsdag.

les også Rösler takker Hareide for Malmö-jobben

– Jeg håper at Chelsea kommer med alle sine beste tilgjengelig spillere, med sine største stjerner. Jeg håper for våre supporteres skyld at de får se et verdensklasselag he, og at vi kan vise hvor langt vi har tatt oss, sa den tidligere Lillestrøm-, Viking- og Molde-treneren.

les også Rösler med kunstgress-stikk før Sarpsborg-møte: – Jeg er tradisjonalist

Chelsea har viktige kamper på rekke og rad. Malmö-kampen går torsdag, og allerede mandag er det FA-cup mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. Så er det Malmö-retur før det er ligacupfinale mot samme Manchester City - og så er det ligakamp mot Tottenham bare tre dager senere. Et vanvittig program.

Her kan du spille Lotto

Malmös lagkaptein Markus Rosenborg sier ifølge Sydsvenskan:

– Det er selvfølgelig en fordel om de er i ubalanse etter den siste tids resultater.

Men samtidig:

– Se på de 20 første spillerne deres. Det er verdensklasse alle sammen. Det er vår egen prestasjon vi skal snakke om.

Rösler har en nesten skadefri tropp. Men Guillermo Molins og Franz Brorsson er begge ute.

Sist Uwe Rösler møtte Chelsea? Det skjedde da han var Brentford-manager i 2013 og trakk Chelsea i FA-cupen. Da var han syv minutter fra å skape en sensasjon, men Fernando Torres utlignet og eventyret var over.

– Avstanden fra topp 6 i Premier League og nedover er enda større i dag, sier Rösler til Telegraph.

VG-tips: Tomålsseier for Chelsea

16-delsfinale, 1. kamp (HKP 1-0). Uwe Röslers MFF har levert brukbart defensivt i de siste treningskampene i Spania; 0-2 og 1-1 mot Krasnodar, samt 0-0 mot Dynamo Kiev. Offensivt er det et stykke frem. Så er spørsmålet om MFF evner å demme opp for Chelsea i tilstrekkelig grad. Chelsea kommer nok til å bruke endel av de nest beste spillerne. Eden Hazard spiller neppe, men vingtalentet Callum Hudson-Odoi, Willian og Olivier Giroud bør også kunne skape trøbbel for de noe rustne svenskene. Vi satser på tomålsseier for londonerne.

Dette gir 1,80 i odds. Du må spille før kl. 20.55, og du kan se kampen TV2Sport1

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.