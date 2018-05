SKAPER STRID: Barcelonas sterke ønske om å skaffe seg Antoine Griezmann har ført til bråk i Spania. Her feirer franskmannen seieren over Arsenal i semifinalen av Europa League. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Griezmann-bråket: Atlético truer med å anmelde Barcelona

Publisert: 09.05.18 11:20

Barcelona har informert Atlético Madrid om at klubben vil utløse Antoine Griezmanns utkjøpsklausul på 100 millioner euro. Det skaper bråk. Nå truer Atlético med å anmelde Barcelona til de spanske fotballmyndighetene.

Den spanske seriemesteren skal være villige til å betale de 960 millioner kronene det koster å løse ut den franske landslagsspissen. I tillegg vil hovedstadklubben altså at Barcelona skal betale dem en ikke kjent erstatningssum.

– Dersom spilleren ønsker å utøve sin rett til oppsigelse som følge av presset Barcelona har utøvet gjennom denne sesongen, så kommer Atlético Madrid til å gå til de rette instanser for å kreve kompensasjon for klubbens upassende oppførsel, skriver Atlético-direktør Miguel Angel Gil i en skarp uttalelse på klubbens nettsider.

Han kaller Barcelonas oppførsel for respektløs.

Fakta Atléticos Barca-refs På grunn av uttalelsene og informasjonen som de siste dagene har utviklet seg rundt fremtiden til vår spiller Antoine Griezmann, ønsker vår direktør Miguel Ángel Gil Marín å forlange respekt for vår klubb. “Vi er lei av holdningen Barcelona har til vår klubb. At en president, en spiller og en direktør i samme klubb prater på den måten de gjør om fremtiden til en spiller med kontrakt i en annen klubb, få dager før vi skal spille en finale i en europeisk turnering ser jeg på som fullstendig respektløst overfor Atletico Madrid og alle våre supportere. Atletico Madrids holdning til respekt er svært klar og det har vi bevist ved flere tilfeller. Ikke på noe tidspunkt har vi forhandlet om Griezmann og vi har heller ingen intensjoner om å gjøre det. Personlig uttalte jeg for noen måneder siden til Barcelonas president at rettighetene til denne spilleren ikke er til salgs og vi kommer ikke til å selge ham. Jeg ønsker å vise for ham at hans upassende oppførsel strider mot integriteten i vår konkurranse. Vi konkurrerer om den samme ligatittelen og Barcelona har lagt press på oss med tanke på en av de viktigste spillerne vi har i vårt lag. Jeg fortalte ham også at dersom spilleren ønsker å utøve sin rett til oppsigelse som følge av presset Barcelona har utøvet gjennom denne sesongen, så kommer Atlético Madrid til å gå til de rette instanser for å kreve kompensasjon for klubbens upassende oppførsel. Jeg håper denne uttalelsen sørger for at de lar “los atléticos” nyte dette øyeblikket og forberede seg til finalen som kommer.

– Vi er mektig lei holdningen Barcelona har til vår klubb. At en president, en spiller og en direktør i samme klubb prater på den måten de gjør om fremtiden til en spiller med kontrakt i en annen klubb, få dager før vi skal spille en finale i en europeisk turnering ser jeg på som fullstendig respektløst overfor Atletico Madrid og alle våre supportere, skriver Gil.

Den spanske klubben møter Marseille i Europa League-finalen i Lyon 16. mai.

Tidligere tirsdag avslo Atlético-president Enrique Cerezo å klargjøre Griezmanns framtid i klubben etter at flere medier meldte at han hadde spist middag med spilleren i et forsøk på å overtale ham til å bli i klubben. Det skal han ha gjort med et tilbud om en kraftig forbedret kontrakt.

Cerezo har benektet å ha hatt samtaler med Griezmann, men ville ikke uttale seg sikkert om den franske spissens framtid i klubben.

– Antoine Griezmann er Atlético Madrid-spiller og fremtiden må han bestemme selv. Vår holdning er at han fortsetter hos oss. Han er en fantastisk spiller, som sammen med Messi og Cristiano Ronaldo, er en av de tre viktigste fotballspillerne i verden. Vi er stolte over å ha ham i laget. Vi kommer til å gjøre alt for at han skal fortsette hos oss, ikke bare Griezmann, men også Oblak og alle de andre, sier Cerezo til sportsavisen Marca.

Det har lenge vært spekulert i at Barcelona vil hente Griezmann. Marca skriver blant annet at Barcelona-president Josep Maria Bartomeu har innrømmet å ha kontaktet spillerens agent, at klubbdirektør Guillermo Amor har bekreftet samtaler med franskmannens søster, og at Barcelona-spiller Luis Suárez offentlig har ønsket Griezmann velkommen.