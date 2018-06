BYTTET SPRÅK: Etter scoringen mot Island begynte Bjørn Maars Johnsen å snakke norsk i TV-intervjuer. Foto: Trond Tandberg / Getty Images

Maars Johnsen var for nervøs til å snakke norsk

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Vegard Aulstad

Publisert: 06.06.18 12:28

SANDVIKA (VG) Etter et år på det norske landslaget har Bjørn Maars Johnsen (26) begynt å snakke norsk foran pressen. Men bare på TV.

– Du må snakke på norsk, skyter Svein Graff, medieansvarlig for landslaget, muntert inn mens Maars Johnsen snakker med VG – på engelsk.

– Bare på TV. På TV er det alltid norsk, svarer Maars Johnsen på norsk.

Det er nøyaktig ett år siden norsk-amerikaneren, under sin første samling som landslagsspiller, lovet at han snart skulle begynne å snakke norsk . Det skulle ta helt frem til sist lørdag, etter 3-2-seieren mot Island og spisskjempens første nettkjenning , før han våget å uttale seg på farsmålet.

– Alle øyne var rettet mot meg

De som kjenner Maars Johnsen fra da han spilte for Kjelsås og Tønsberg, eller ferierte på Nesodden, vet at han lenge har vært i stand til å snakke norsk. Men 26-åringen har et bevisst forhold til kommunikasjonen sin, og derfor vraket han gebrokken norsk til fordel for strøken amerikansk.

– Jeg var virkelig nervøs, så jeg ønsket å være i stand til å uttrykke meg på en god måte når alle øyne var rettet mot meg. Jeg trengte å forsikre meg om at hvert ord var korrekt, og at hver setning ble nøyaktig slik jeg ønsket, sier Maars Johnsen til VG.

– Når det kommer til mye stress eller et nytt lag, må du forsikre deg om at du uttrykker deg bra slik at alle kan bli kjent med den virkelige deg. Men når alle har et mer avslappet forhold til meg, sånn som nå, så kan jeg begynne å slappe av og slippe til norsken min, sier han.

Den overgangsaktuelle ADO Den Haag-spissen, som banket inn 19 mål i Eredivisie denne sesongen, følte at han måtte bevise noe før han skiftet språk. I så måte var hans første landslagsmål mot Island et vendepunkt.

– Jeg følte at jeg måtte bli akseptert før jeg kunne være avslappet og mer komfortabel. Da kan jeg snakke norsk, sier Maars Johnsen.

Forstår ikke Meling

Når det uansett ikke er for kameraene, så holder han seg til engelsk. «Du skal jo skrive det, så du kan oversette det uansett», forklarer han. På treningsfeltet på Ullevaal stadion bruker han for det meste norsk, enten det er for å slå av en spøk eller be om ballen under en spilløvelse.

Det er bare to av lagkameratene han ikke snakker norsk med: Tarik Elyounoussi, fordi «vi er et spisspar, så det er lettere å snakke engelsk», og Birger Meling, fordi «han er fra Stavanger».

– Jeg synes jeg er god, men jeg vet ikke, sier Maars Johnsen og ler.

Medieansvarlig Graff nekter å gi seg: «Next time, everything in Norwegian. We have an agreement.» Maars Johnsen parerer på elegant norsk-engelsk:

– Vi har ikke en agreement ! Det fant du på nå, akkurat nå!