IKKE FULLE HUS: Peter Orry Larsen, Kristoffer Barmen og Vito Wormgoor leder Eliteserien med syv poeng. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Serieleder Brann hadde flere tilskuere i 1. divisjon: – De er blitt en mer lukket klubb

Publisert: 12.05.18 15:39

Det kan se ut som bergenserne foretrekker kamper i 1. divisjon i stedet for gullkamp i Eliteserien.

De har syv poengs luke på toppen av tabellen, men gullkandidaten Brann opplever nedgang i tilskuertallene. Faktisk hadde de flere supportere på «Stadion» da laget spilte i OBOS-ligaen i 2015. Serielederens snitt så langt i år er på 8963 tilskuere, mens på nivået under hadde klubben et snitt på 10 123.

– Det henger nok litt igjen at folk tenker at de spiller «kjedelig» fotball, sier Erik Huseklepp til VG.

Han vant gull med Brann i 2007 og spiller for Åsane i OBOS-ligaen. I tillegg er han ekspert for lokalavisen Bergens Tidende.

– De er blitt en mer lukket klubb enn tidligere. Før stilte spillerne mer opp på artige saker. Det skapte litt flere profiler, og jeg føler de har vært dårligere på det de siste årene. Det har blitt et veldig profesjonelt fokus. Det er klart det har sin effekt det også, men Brann var en veldig åpen klubb tidligere. De to tingene kan ha hatt en påvirkning, sier han.

Fakta Tilskuersnitt Brann Stadion 2013: 11 305 2014: 11 991 2015: 10 123 2016: 12 380 2017: 11 858 2018: 8 963

Til tross for drømmestarten på sesongen har altså ikke bergenserne klart å fylle opp Brann Stadion. Denne sesongen er rekorden på 9755 fra forrige serierunde mot Tromsø.

Brann bygger ny tribune på den ene langsiden, så kapasiteten i år er på 12 000, i stedet for 17 600. Huseklepp mener klubben fortjener fulle tribuner.

– Nå er det jo bare plass til 12 000, så da bør det fylles opp når det er så mange som bor i Bergen. Interessen er ikke i taket ennå, men jeg håper det skjer, sier han.

– Ingen grunn til å sitte hjemme og se kampen

– Vi bør klare å fylle opp de siste 3000 plassene. Så bra som Brann har gjort det nå er det ingen grunn til å sitte hjemme og se kampen fra sofaen. Men de som kommer på kamp gjør en kjempejobb og lager utrolig god stemning. Det er mye fokus på dem som ikke kommer, men vi må ikke glemme de som alltid er der uansett hvordan det går, sier Huseklepp.

Forstår ikke kritikken

Sportslig leder i Brann, Rune Soltvedt, er ikke enig med Huseklepp om at det at Brann spiller «kjedelig fotball» henger igjen hos folk, og forstår ikke hvorfor den tidligere Brann-spilleren mener klubben er blitt mer lukket.

– Jeg føler spillerne våre i stor grad bidrar og får gode tilbakemeldinger, de har et samfunnsengasjement og særlig opp mot supporterne. Men det er en balanse, og spillerne må jo også bidra til at laget skal vinne neste kamp og kjempe i toppen. Jeg føler vi har klart å finne en god balanse, men vi må jo alltid se på hva vi kan bli bedre på også, sier han til VG.

Han mener nedgangen i tilskuertallene er et generelt problem i norsk fotball.

– Det aller viktigste er at vi må snakke frem norsk fotball. Det har vært for mye negativitet de siste årene. Klubbene i Norge må stå sammen, det tror jeg er viktig. Da tror jeg også det kommer flere på kamp, men jeg opplever at folk er på vei tilbake her, sier han.

Positiv utvikling

Til uken venter den tradisjonsrike 16. mai-kampen i Bergen, og festkampen pleier å bli utsolgt. Billettene til årets kamp mot Haugesund forsvant på to timer.

Kommersiell leder i Brann, Camilla Schutz, mener grunnen til at det ikke har vært fullt på Brann Stadion så langt denne sesongen handler om flere ting:

1) Tidlig sesongstart

2) Mindre kapasitet på stadion

3) Motstanderne innledningsvis

– Vi har en vesentlig lavere kapasitet på arenaen. Vi har også sett at det har vært plass til flere enn det har blitt solgt billetter til, så det at vi mangler en langside med gode plasser gjør at det skjer noe med dynamikken i billettsalget, sier Schutz.

– Hvor kjedelig er det at dere har mindre kapasitet i det som kan bli en gullsesong?

– Det er veldig tidlig i sesongen, og vi har sett før at det ikke er lurt å spekulere i det. Ting går opp og ned, og vi forholder oss til den nåværende situasjonen. Jeg er glad for alle bergenserne som stiller opp for laget, svarer Schutz.