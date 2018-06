Nytt tap for Rosenborg – tidvis overkjørt av Tromsø

TROMSØ (VG) (Tromsø–Rosenborg 2-1) Rosenborg tapte for tredje gang i årets eliteserie – mot et sprudlende Tromsø-lag. Nå leder Brann med syv poeng på de seiersvante trønderne.

Og på toppen av det hele fikk Brann hjelp av et av sine bysbarn. Jostein Gundersen (22) var den som startet marerittet for RBK – som ikke hadde tapt på Alfheim på fem år – med å gjøre 1–0.

– Jeg håper de er glade i Bergen. Det var sykt gøy. En stor opplevelse, sier bergenseren til Eurosport.

Gundersen flyttet riktignok til Ishavsbyen da han var syv år. Men han sverger fortsatt til bergensdialekten.

– Veldig deilig. Vi står imot og gjør en veldig god kamp, sier Lasse Nilsen til kanalen.

– Helt nydelig. Perfekt kamp. Vi vet vi blir presset i perioder, men vi er giftige når vi skal. Sykt deilig, sier Mushaga Bakenga, tidligere RBK-spiss, til Eurosport.

Kåre Ingebrigtsen så ut som en slagen mann i iskalde Tromsø.

– Vi er fryktelige upresise i siste tredel. Vi velger feil og er upresise. I dag blir vi straffet. Urytmisk. Vi får ikke flyten i dette, sier Ingebrigtsen til rettighetshaveren.

Han fikk nye bekymringer. Den dyktige høyrebacken Vegar Hedenstad måtte ut med skade i 1. omgang.

RBK-treneren satte inn den VM-vrakede spissen Nicklas Bendtner med 13 minutter igjen av matchen. Dansken var nær å heade inn 2–2. Men ble avblåst for frispark.

Assistkongen Morten Gamst Pedersen (36) har pasninger som er gull verdt for Tromsø. Og de blir nesten bare bedre med årene. Som etter 28 minutter. En nydelig corner med venstrefoten, som fant hodet til Jostein Gundersen, og i mål via Rosenborg-keeper André Hansen.

Det var hjemmelagets første skikkelig sjanse. Men guttene til Simo Valakari hadde spillet. Og de hadde grepet på Rosenborg. Fire minutter etter 1–0 viste de angrepsspill av klasse. Ballen gikk hurtig. Runar Espejord fant Robert Taylor. Men volleyskuddet gikk like utenfor.

Tromsø satset voldsomt offensivt i sin 3–5–2 formasjon. Og gjestene fra Trondheim var flinke når de vant ballen, og kom på overganger, men ikke flinke nok.

Alexander Søderlund – som hadde scoret i tre seriekamper på rad før Tromsø-matchen – fikk ikke dreis på headingen etter innlegg fra Birger Meling etter 11 minutter. Og tre minutter før pause hadde RBK-spissen en aller tiders mulighet da det var kaotiske tilstander i Tromsø-forsvaret, men avslutningen satte han utenfor.

2. omgang var knappe minuttet gammel da Espejord testet Hansen med et vakkert hodestøt. RBK-keeperen var lynrask og avverget like under tverrliggeren.

Det var Hansen også da Espejord fikk en ny sjanse etter 57 minutter. Men minuttet etterpå var han sjanseløs da Tromsø økte til 2–0. Mushaga Bakenga gjorde forarbeidet. Lasse Nilsen fullførte. Med kontant ball i mål.

Tromsø så ut som de hørte hjemme i en annen og langt bedre liga i en periode. Men det fikk åpenbart noe å tenke på da Tore Reginiussen stanget inn reduseringen (1–2). En høy ball inn fra Pål André Helland tok TIL-forsvaret fullstendig på sengen.