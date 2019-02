POPULÆR: Ole Gunnar Solskjær er elsket av fansen på Old Trafford. Foto: LEE SMITH / Reuters

Solskjær svarer på påstand om United-mytteri

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjærs tidligere lagkamerat Gary Neville tror det blir mytteri i Manchester United dersom ledelsen velger en annen permanent manager enn nordmannen.

– Humøret har forvandlet seg totalt. Han har fansen med seg. Jeg tror ledelsen er i en posisjon der de ikke kan gi jobben til noen andre. Jeg tror det ville blitt mytteri, sa Neville på Sky Sports etter 0–0-kampen mot Liverpool, der Solskjær ble hyllet av publikum på Old Trafford.

Nevilles uttalelser ble et tema på andre del av Solskjærs pressekonferanse før onsdagens kamp mot Crystal Palace.

En journalist spurte Solskjær om det er slik at spillernes støtte er nøkkelen til å få jobben, og viste til Nevilles uttalelser om «mytteri» hvis nordmannen skulle bli valgt bort:

– Vel, spillerne kommer til å ha en innflytelse på hvordan vi spiller resten av sesongen, og hvorvidt vi klarer å holde det gående, fortsette fremgangen, fortsette å få resultater, og beholde støtten fra fansen, for det trenger vi. Vi må kjempe frem til sesongslutt. Det er ikke sånn at jeg går rundt og roper: «Kom igjen!»

– La oss bare ta det (spørsmål om den permanente jobben) når det kommer. Gary er kjent for sine meninger og kommentarer. Det er jobben hans, sier Solskjær.

EKSPERT: Gary Neville på Sky Sports. Foto: GLYN KIRK / AFP

Vil ikke prioritere

Ettersom avansement i Champions League virker svært usannsynlig etter 2–0-tapet på hjemmebane i den første kampen, har Solskjær to ting igjen å kjempe for: Topp fire i Premier League , som gir en plass i Champions League, og seier i FA-cupen, der United har nådd kvartfinalen.

På spørsmål om hvorvidt fjerdeplassen er viktigere enn et trofé, svarer Solskjær:

– Hver dag her er en mulighet til å forbedre standardene. Vi må tilbake til de standardene som er satt for en Manchester United-spiller. Vi kan ikke si at vi nøyer oss med topp fire.

– En plass blant topp fire ville vært fantastisk, men å komme til FA-cupfinalen og vinne et trofé ville også vært fantastisk. Du kan ikke plukke og velge, sier Solskjær.

Fred kan få sjansen

Hittil har han fått sving på en rekke underpresterende United-stjerner, men han har foreløpig til gode å få det beste ut av midtbanespilleren Fred, som ble hentet for over 500 millioner kroner i sommer.

Uniteds lange skadeliste kan åpne for brasilianeren mot Crystal Palace onsdag kveld. Så langt har Fred kun fått rundt to timers spilletid etter managerskiftet.

– Han må spille bra når han får sjansen, og fortsette å trene og jobbe. Vi har brukt Herrera, Pogba og Matic på midtbanen, og de har gjort det veldig bra sammen. Vi har ikke hatt for mange kamper, så vi har holdt oss til dem. Scott McTominay var det åpenbare valget mot Liverpool fordi han er en akademispiller. Han vet hva det betyr. Men Fred vil få sjansen sin. Kanskje i morgen, sier Solskjær.