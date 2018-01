Arsenal-smell mot Bournemouth - uten Sanchez på vei til rivalen

Publisert: 14.01.18 16:20

(Bournemouth-Arsenal 2–1) Arsenal rotet bort ledelsen og tapte for første gang mot Bournemouth, men det havner i skyggen av Alexis Sanchez (29) som er på vei bort.

Søndag 14. januar 2018 blir stående som en trist dag for Arsenal og de som er glad i klubben.

På Vitality Stadium avgjorde Jordan Ibe i 74. minuttet for Bournemouth som ligger på 13. plass. Bare fire minutter etter at Callum Wilson utlignet for vertene - som var uten skadde Joshua King. Hector Bellerin scoret for Arsenal, men altså forgjeves.

– Det er en stor dag for oss. Jeg er fornøyd med attituden til spillerne. Vi vil nyte kvelden, sier Eddie Howe, Bournemouth-sjef, til BBC.

Før pause var det sjanser begge veier. Danny Welbeck bommet alene med Asmir Begovic, mens Ainsley Maitland-Niles traff tverrliggeren for Arsenal før pause. Ryan Fraser og Charlie Daniels var heller ikke langt unna for Bournemouth.

– Vi ledet, så plutselig slipper vi ut to mål uten at jeg skjønner hvordan. Frustrerende, sukker Arsene Wenger, Arsenal-manager.

Nederlaget gjør at «Gunners» er 23 poeng bak serieleder Manchester City med en kamp mer spilt. Avstanden opp til Manchester United ( spilt en kamp mindre ) og Chelsea er åtte poeng, mens de er fem poeng bak Liverpool ( spilt en kamp mindre ) og Tottenham.

Wenger bekrefter trolig overgang

Men det meste av oppmerksomheten rundt Arsenal tar Sanchez. Chilenerens dager i Arsenal går mot slutten og han var ikke med i troppen søndag.

– Han er uklar. Situasjonen hans er ikke bestemt i noen retning. Derfor lot jeg ham være hjemme, sa Wenger før kampen og bekreftet at chileneren er på vei bort. -

– Ja. Men ikke legg for mye i det, for jeg vet ikke selv hvordan det ender. Jeg vil fokusere på spillerne som er på banen, og som kan gjøre det bra for klubben, sa Wenger, som var suspendert for dommerkritikk og satt på tribunen.

Sanchez’ avtale med Arsenal løper ut til sommeren. Skal Arsenal få penger for han må de selge i vintervinduet.

Fordel Manchester United

Flere engelske medier melder at Manchester United er i førersetet for å skaffe seg Sanchez. Den italienske overgangseksperten Gianluca Di Marzio hevder at United og Sanchez er enig om at kontraktsbetingelsene. Det som gjenstår for klubbene skal være å bli enig om pris, angivelig et sted rundt 300 millioner norske kroner.

– Vi mener det finnes spillere i fotball man bør signere om man har sjansen, enten det er januar, mars eller juli. Men om Sanchez sier jeg ingenting. Det eneste jeg kan si, er det samme som alle sier: Han er en fenomenal spiller, sa Jose Mourinho, United-manager, på pressekonferanse.

Det har også vært ryktet at Henrik Mkhitaryan skal være en del av avtale ved å gå motsatt vei. Lenge var Sanchez linket tettest til Manchester City, og de skal fortsatt være alt annet enn ute av kampen om Sanchez.

– Jeg fokuserer på Liverpool-kampen. Som manager har du mye å jobbe med, så du må velge hva du fokuserer på, svarte Pep Guardiola, City-sjef, på Sanchez-spørsmål.