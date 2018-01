PÅ´N IGJEN: Pål André Helland på glattisen utenfor Abrahallen etter årets første offisielle trening med Rosenborg, mandag denne uken. Foto: Sindre Øgar

Pappa Hellands nye liv: – Vil gi litt mer f ...

Publisert: 16.01.18 20:21

FOTBALL 2018-01-16T19:21:25Z

TRONDHEIM (VG) Rosenborgs Pål André Helland (28) forteller at mye fokus på fotball og skader har stresset ham.

Sønnen Neo (2,5 md.) har gitt Helland andre ting å tenke på, og med bleieskift og nye arbeidsoppgaver på hjemmebane er pappa Helland i ferd med å finne roen.

Nå lover han en klart forbedret Rosenborg-utgave i 2018. RBK-kanten mistenker at hans personlige skadeproblemer vil ordne seg.

– Jeg vet noe som alle andre får vite etter hvert, som gjør at det blir bra, sa 28-åringen hemmelighetsfullt til RBKs eget nettsted rett over nyttår.

Se intervju med Helland og hvorfor han mener Rosenborg og Nicklas Bendtner blir bedre i 2018:

VG møter Helland på RBK-Brakka etter årets første offisielle trening, og vi spør om det er mulig å få et hint om hva som har blitt gjort.

– Det er ikke nødvendigvis jeg som har gjort det heller, men noe har blitt gjort. Jeg skal lette på sløret når den tid kommer. Jeg håper og tror at det har funka.

– Er det en mirakeldoktor?

– Jeg har jo fått et barn, da. Det hjelper jo kanskje på. Uten at det nødvendigvis er det som er hemmeligheten, sier han.

Smertefullt: Erlend Reitan fikk en skikkelig smell på RBK-trening. Se video her:

Senere i intervjuet understreker han enda en gang at han ikke har sagt at det er løsningen på skadeproblemene.

– Men det kan kanskje gjøre at jeg ikke går og stresser så mye. For jeg vet at jeg har noe utrolig viktig hjemme.

– Du slapper av og får andre ting å tenke på?

-Ja, jeg tenker utrolig mye fotball. Jeg er utrolig stresset på ikke å bli skadet. Forhåpentligvis gir jeg litt mer faen nå.

– Hvordan er den nye pappatilværelsen?

– Det er stor stas. Fantastisk artig! Jeg gleder meg til å komme hjem fra trening. Du savner han når du er borte. Du savner lukten, den babylukten. Nå er det jo artig, for nå utvikler han litt personlighet, smiler og flirer og er veldig medgjørlig. Det er en snill og fin baby, sier den stolte faren.

For tiden sover han på gjesterommet, står opp til ”rett tid”, og tar baby-ansvar fra morgenen så mamma Linn Lyngmo får hentet seg inn.

– Jeg har noen oppgaver. Det er ikke bare å komme hjem og slappe av. Du må bidra med bleieskift, mating og underholdning. Du må by litt mer på deg selv. Fotballspillere og idrettsutøvere er ekstremt store egoister. Hele livet har handlet om meg. Nå skal jeg dele litt av det med junior. Det er bare stas.

Lagkamerat Anders Konradsen ble også pappa i fjor høst. De to kan lære av mer rutinerte RBK-fedre som André Hansen, Tore Reginiussen, Vegar Eggen Hedenstad, Mathias Vilhjalmsson og Nicklas Bendtner.

– Det er fortsatt mye skitprat i garderoben, men det er litt mer prat om barn. Det er råd og tips, vi sammenligner oppførselen på barna og snakker om egne opplevelser. Vi må ta med oss det positive. Vi har i hvert fall et utstyr som funker. Det produseres jevnt over. Det er et klapp på skuldra. Ikke bare tar vi seriegull, men vi funker også oppi halmen, smiler han.

PS! I oktober i fjor fortalte Helland at han har en litt skjev rygg, og at det kan ha vært en vesentlig årsak til alle skadeproblemene.