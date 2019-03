SER OPPOVER: Ole Gunnar Solskjær har ni strake borteseire som United-manager. Her er han under møtet med Paris Saint-Germain på onsdag. Foto: Shaun Botterill / Getty Images Europe

Hvorfor har Solskjær hatt flaks?

«Le caractère, le caractère, le caractère», roper en vilt jublende Anthony Martial foran TV-skjermen.

Han har akkurat sett Marcus Rashford hamre inn det avgjørende 3-1-målet fra straffemerket på Parc des Princes i Paris, og den skadde venstrekanten, vanligvis ganske følelsesløs, velger altså å skrike ut ordet «karakter» flere ganger. Martial peker på hodet, budskapet er ikke til å ta feil av.

Det høres en smule merkelig ut fra en 23-åring, men er neppe tilfeldig. Tiraden avsluttes med «ble jeg fortalt», og da sikter nok Martial til et november-intervju med José Mourinho. Eksmanageren anklaget unge spillere for å mangle «karakter», han snakket om «bortskjemte unger», og i intervjuet ble disse fire nevnt: Luke Shaw, Anthony Martial, Jesse Lingard og Marcus Rashford.

Ole Gunnar Solskjær har utnyttet denne frustrasjonen i spillergruppen til sin egen fordel på en genial måte, snakket opp alle fra dag én, og det er kanskje den viktigste grunnen til at 17 kamper har gitt 14 seire, to uavgjort og ett tap. Samtlige ni bortekamper er vunnet. Tallene er klin kokos.

SKLED VIDERE: Målscorer Marcus Rashford jubler etter sitt 3–1-mål mot PSG. I bakgrunnen den 17 år gamle debutanten Mason Greenwood. Foto: IAN LANGSDON / EPA

De fleste ser ut til å mene at Solskjær har bevist nok nå. Han må få jobben på permanent basis. Men det raser også en aldri så liten debatt rundt dette temaet: Har vikarmanageren hatt i overkant mye flaks?

Er Manchester United i ferd med å bli lurt, revet med av følelser og smil, og resultater det ikke er mulig å følge opp, dersom Solskjær får jobben fast?

Kritikernes fremste argument er at United har fått bedre betalt enn spillet tilsier, mye basert på såkalte xG-tall (forventede mål). Litt forenklet handler det om hvor mange mål United har scoret, satt opp mot sjanser skapt. Og hvor mange mål United har sluppet inn, satt opp mot sjanser motstanderne har skapt.

Svarene er ganske entydige: United scorer flere og slipper inn færre enn spill og sjansene tilsier, og slik kan det ikke fortsette.

Snart vil hverdagen komme, eller som det skrives på statistikknettstedet Squawka, som baserer seg på tall fra respekterte Opta og har 900.000 Twitter-følgere: «Hvis Solskjær får jobben (og tallene ikke har forandret seg), da vil det være en tydelig beskjed om hvor langt unna xG er å bli tatt på alvor i fotball.»

Kanskje burde konklusjonen vært litt mer spørrende: Hvorfor har Solskjær hatt flaks?

I Paris, for eksempel. United fikk to gratismål og en ufattelig heldig straffe. Det er klart det var flaks. Samtidig: Uten at Solskjær hadde trodd så sterkt på reservene, prentet inn i dem at de er i denne klubben fordi de er veldig gode, hadde neppe United greid å stå imot presset fra en spille- og spillermessig overlegen motstander.

Da hadde aldri United kommet i posisjon til å kunne gå videre med flaks i Paris, og det er ikke flaks, det er en oppvisning i lederskap.

Det er heller ikke flaks at Manchester United har vært rammet av veldig mange skader de siste ukene, eller hvordan Solskjær har taklet disse problemene. Han har aldri latt seg stresse, måten han har løst det på har vært managerklokskap på øverste nivå.

Tidenes mest suksessrike Liverpool-manager, Bob Paisley, ble en gang spurt hvordan han skulle klare seg nå som han ikke hadde fullt lag (mange skader). Svaret kom rolig, men kontant: «Jeg har alltid fullt lag.»

Da United var rammet av en nesten tragikomisk rekke skader, ble Solskjær etter 0–0 mot Liverpool spurt hva slags lag han kunne stille med mot Crystal Palace noen dager senere. Som et Paisley-ekko kom svaret med en gang: «Et sterkt et.»

De siste to ukene har Solskjær utelukkende brukt tiden på å løfte opp de som er skadefrie, de som normalt er reserver, og han ble heller ikke fristet til å henge seg opp i at hans viktigste mann, Paul Pogba, var suspendert i Paris.

Og kanskje er også mentale momenter viktige når man skal vurdere xG-tallene, for eksempel at det er større mulghet for at en sjanse utnyttes hvis spilleren som får den har selvtillit og trygghet:

Paul Pogba står med ni mål på 14 kamper under Solskjær (syv målgivende). Det er neppe flaks. Solskjær har gjort Pogba happy, franskmannen har mer ro i hode og kropp. Slikt blir det fort mål av.

Romelu Lukaku hadde en vanskelig inngang på Solskjærs tid, men har hele tiden sluppet til, og da skadene gjorde at belgieren fikk sjanser fra start, var han klar. Nå er han delt Solskjær-toppscorer med ni mål, han runder PSG-Buffon med kraft og teknikk og han plasserer scoringer rolig i hjørnet. På Twitter skriver Lukaku at «å tro på seg selv kan utgjøre forskjellen i slike øyeblikk», og dette handler nok mer om selvtillit enn flaks

REDNINGSMANN: David de Gea er en av grunnene til at Manchester United slipper inn fære mål enn motstandernes sjanser «tilsier». Her står han i veien for en Harry Kane-avslutning mot Tottenham. Foto: Matt Dunham / TT NYHETSBYRÅN

Marcus Rashford, straffematchvinneren i Paris, scoret tre ganger på de første 17 serierundene. Under Solskjær har det blitt seks mål på 11 kamper, han er leken og sprudlende, og roen Rashford har vist foran mål, som mot Newcastle og Leicester, har minnet litt om managerens egne avslutteregenskaper. Det er neppe flaks.

Forsvaret fikk masse kjeft tidlig i sesongen, ikke uten grunn, men Solskjær har ikke med ett eneste ord vært negativ til den lagdelen. Han har isteden fått maksimalt ut av Phil Jones og Chris Smalling, mens Victor Lindelöf og Luke Shaw er blitt nøkkelspillere.

Men selv om David de Gea redder mer enn normalt, har lag som Leicester og særlig Tottenham sløst med sjansene. På dette området har United hatt litt flaks.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Og Solskjær har definitivt hatt flyt, marginer med seg, men eventyrsuksessen skyldes mest dyktighet. Han har også vist taktisk finesse, som mot Tottenham, Chelsea og Arsenal borte. Søndag er det Arsenal på Emirates igjen, denne gangen i ligaen. Skadelisten er blitt litt mindre de siste dagene.

Det første ligatapet må jo komme snart. Eller kan virkelig Manchester United vinne Ole Gunnar Solskjærs ti første bortekamper?

Uansett hvordan det går: Tvil ikke på le caractère hos Uniteds spillere.