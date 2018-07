ALEKSANDER DEN STERKE: Russland er klare for kvartfinale i hjemme-VM med Aleksander Golovin som en av lagets mest markante spillere. Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Antidopingsjef om kvartfinaleklare Russland: – De ler bak ryggen vår

Publisert: 05.07.18 12:12 Oppdatert: 05.07.18 12:29

Russland dominerte på hjemmebane i Sotsji-OL for deretter å få avslørt at et statlig dopingprogram lå bak. Nå overrasker nasjonen i fotball-VM – og USAs antidopingsjef kaller det en «farse».

Overfor USA Today er Travis Tygart, leder av det amerikanske antidopingbyrået (USADA) og mannen som i sin tid felte Lance Armstrong, klokkeklar på hva han tror ligger bak den russiske fotballfremgangen – som gir minst kvartfinale i VM.

– Vi vet med sikkerhet at den russiske regjeringen, da de ble tildelt vinter-OL i 2014, så muligheten til å utøve nasjonal stolthet og makt på den internasjonale scenen. De begynte å dope idrettsutøvere og byttet prøver for å oppnå det de skulle. Det er avslørt og kan ikke nektes for, sier Tygart til den amerikanske avisen – dagen etter Russlands straffespark-triumf i 8-delsfinalen mot Spania .

VMs beste løpstall

Derfor virker samme mann å slite litt med vertsnasjonens kvartfinaleplass, ispedd noen av mesterskapets mest imponerende løpstall. Ingen enkeltspillere så langt har matchet eksempelvis Aleksander Golovins 15.957 meter over de 120 minuttene mot Spania (inkludert 60 sprinter).

Til sammenligning løp Christian Eriksen mest av alle i Danmark–Kroatia (også 120 minutter), men 548 meter kortere enn russeren, som også scoret i den påfølgende straffesparkkonkurransen. I den tredje kampen med ekstraomganger i VM, England-Colombia, var Manchester Uniteds Jesse Lingard den mest mobile spilleren med 15.399 meter – også en halv kilometer bak russeren.

– Nå er de vertskap for et annet stort arrangement. Vi vet at dopingprogrammet fantes mens de fortsatt nektet for det, og vi vet at det er en direkte forbindelse fra programmet til fotball i Russland. De har bevist at de vil gå så langt som mulig for å vinne og testresultatene vi har sett har vært skremmende. Vi er dumme som tror det er noe annerledes nå enn fra det som skjedde i Sotsji. De ler bak ryggen vår, fastholder Tygart, som for øvrig var på norgesbesøk i forrige uke og signerte en samarbeidsavtale med Anti-Doping Norge .

TV 2s ekspertkommentator og tidligere proffsyklist Mads Kaggestad kaller uttalelsene til Tygart dristige, men han mener også amerikaneren har god grunn til å være krass.

– Et viktig poeng er at Russland har fortsatt ikke et troverdig antidoping-program på bena; det nasjonale antidoping-arbeidet er ikke godkjent av WADA (Verdens antidopingbyrå). Tygart vil nok møte mye motstand, og han skaper litt fronter her, men jeg ville kalle det et friskt pust. Hvis avsløringene fra Sotsji stemmer, er det skremmende, vurderer Kaggestad overfor VG.

VG har vært i kontakt med Anti-Doping Norge. De ønsker ikke å kommentere uttalelsene til Tygart.

Avviser

Kaggestad mener det blir umulig å si noe spesifikt om løpstallene til Golovin og begrunner både med spillestil og at vi ikke kjenner hva som ligger i menneskets natur. Men han legger til:

– Men ingen skal si at de fysiske forutsetningene ikke påvirker spillet i fotball. Det blir som å si at fotballspillere ikke trenger å trene, sier Kaggestad, adressert til dem som hevder at doping ikke vil gi gevinst i den sammensatte idretten fotball (der blant annet taktikk, teknikk og strategi spiller inn – i tillegg til fysikk).

Det er ikke første gang russiske fotballspillere må tåle spørsmål om doping. Også landets forrige gode fotballgenerasjon, som overrasket med semifinaleplass i 2008-EM, har måttet svare for det.

Og Gregory Rodtsjenkov, laboratoriesjefen fra Sotsji som ble dopingvarsler og kronvitne i etterforskningen av Russlands dop-program, har avslørt at 34 russiske fotballspillere har fått positive dopingprøver skjult.

Ifølge Mail on Sunday skal 23 av disse navnene være hele den russiske VM-troppen fra 2014-mesterskapet i Brasil, og av disse var tre igjen fra 2008-laget.

Nå, ti år senere, har russerne svart syrlig på spørsmål som har hintet om doping under VMs to første uker. Lagets lege Eduvard Bezuglov mener laget har vært gjennom 120 dopingtester av FIFA (Det internasjonale fotballforbundet) og mer enn 200 av UEFA (Det europeiske fotballforbundet) dette året.

– Jeg vedder en flaske melk på at det er iallfall dobbelt så mange som antallet prøver England-spillerne har gitt. Så engelskmennene får se på seg selv, svarte landslagslegen til russiske medier ifølge Daily Telegraph .

Fått flere spørsmål

Den engelske avisen tok også for seg Russland-spillernes løpstall etter de to første kampene, som til sammen ga 8–1 over Saudi-Arabia og Egypt.

– Hvorfor er det bare engelske journalister som spør meg om dette? Forklar det. Ingen franske eller spanske, bare engelske, kommenterte det russiske landslagets pressetalsmann Igor Vladimirov – før han bemerket at det ikke var noen vits å «lete etter dritt hvor det ikke finnes».

Også den russiske stjernen Denis Tsjerysjev (Villarreal) fikk direkte spørsmål før Spania-kampen om han hadde brukt veksthormoner, noe han avviste med at han aldri har brukt «forbudte stoffer».

VG rettet spørsmål til Russlands landslagssjef Stanislav Tsjertsjesov, etter 3–1-seieren mot Egypt i andre gruppespillkamp , om hva han hadde å si til den ferske ARD-dokumentaren om dopingbruk i russisk fotball.

– Dette er en pressekonferanse om kampen. Dette har ikke noe med kampen å gjøre. Jeg svarer med glede på spørsmål om kampen, meldte han.