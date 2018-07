Han blir gjort narr av

FULL RO: Kylian Mbappé på vei inn til den franske gullfeiringen i Paris. Foto: Aurelien Meunier / Getty Images Europe

Publisert: 17.07.18 06:56

MOSKVA (VG) Kylian Mbappé hater å bli minnet på at han bare er 19 år. Da elsker lagkameratene å fleipe med at han er 15.

Sånn er det å være yngst i garderoben, og da Mbappé sov som et barn på en flytur til St. Petersburg var Benjamin Mendy, Paul Pogba og Antoine Griezmann raskt frempå.

Bildet ble sendt ut til Mendys 900.000 twitterfølgere med meldingen «Too much Razmokets», fritt oversatt «for mye barne-TV». De andre gjør litt narr av Mbappé, de gjør det selvsagt med kjærlighet, men se likevel ikke bort fra at aldersfokuset irriterer ham litt .

Etter semifinalen mot Belgia spurte VG Mbappé om hvordan det blir å spille VM-finale som 19-åring. «Det er vel ikke så ille å gjøre det som 40-åring heller», svarte han litt oppgitt.

Mbappé vil bli vurdert for det han gjør, ikke etter hvor gammel han er, men han får ha oss unnskyldt; det er umulig å holde de to fra hverandre.

32 nasjoner hadde med til sammen 736 spillere til Russland. Av disse var syv tenåringer. Skjell gjerne ut fotballspillere som pyser, og for at de tøyer regelverket, kjefter på dommeren og overdriver skader. Det siste er fortjent. Men det første er feil. Dette er ikke pyser, fotball er en svært krevende idrett, det går fort, det takles hardt og det tar lang tid å bygge en kropp som er klar.

De yngste blir ofte for lette å flytte på, men det finnes noen unntak, og rent fysisk er Kylian Mbappé noe av det mest ekstreme vi har sett.

Han blir ikke flyttet på, han flytter grenser. Han har de raskeste beina, en fullvoksen fysikk og ingen kunne protestert om VMs nest yngste også hadde blitt utropt som VMs beste. Isteden ble han best av de unge (under 22), altså vurdert etter alderen, derfor likte han kanskje ikke helt den prisen innerst inne . . .

At bare tre tenåringer har spilt i en VM-finale i fotball, på 88 år, bare understreker poenget om at fotball er for menn. Kylian Mbappé ble den første tenåringen siden Pelé for 60 år siden som scoret mål i en finale, og det understreker poenget om at vi har sett fotballhistorie utfolde seg den siste måneden.

Man ser frykten hos motstanderne hver gang han får ballen, de vet hva som kommer, de vet at han vil rykke, enten i lange klyv eller i korte, kjappe vendinger, og de vet at de ikke kommer til å henge med. Kylian Mbappé løp fra argentinerne, lekte med belgierne og etter hvert var han umulig å få has på for kroatene. Han har allerede prestert bedre i VM enn Lionel Messi og Cristiano Ronaldo gjorde på fire mesterskap hver.

Den franske presidenten kysser pannen hans, fotballverden kysser føttene hans og det er vel bare å konkludere med at dette blir det neste tiårets store spiller, at når VM runder 100 år i 2030, så vil 31 år gamle Kylian Mbappé krone mesterskapet som en av tidenes aller største.

Det er jo ikke det.

Det er nå mye av jobben begynner for gutten som har pappa Wilfried som sin nærmeste rådgiver. Det sensasjonelle Monaco-gjennombruddet, det vanvittige 1,6 milliarderkjøpet, den forholdsvis sterke sesongen i PSG og VM-gullet, alt har vært en tyvstart. Nå må Kylian Mbappé vise at han tåler presset, berømmelsen og pengene.

Er han klar for det? Det ser sånn ut. Det konstante uromomentet på banen er rett og slett oppsiktsvekkende rolig utenfor, nesten like imponerende som at han herjer i VM er måten han takler suksessen på. Han deler ut VM-bonusen til veldedige formål, og det eneste noen har prøvd å ta ham på til nå er at han så ut til å overspille smerten etter et par taklinger. Det får vi tåle.

Da han kom ut i intervjusonen etter finalen raste gjerdet mellom journalistene og spillerne. Trykket ble for stort, alle ville høre hva Mbappé hadde å si. Paul Pogba kom inn og ropte «Paul is loco, loco» og kjørte et sedvanlig show, Kylian Mbappé sto rolig og poengterte at han vil vinne mer. Paul Pogba fortsatte å herje under feiringen på Champs-Élysées, Kylian Mbappé holdt seg mest i bakgrunnen.

«Fotball kan gå i alle retninger. I dag er jeg på vei i den riktige retningen. Men hvis jeg ikke vil at det skal gå i den gale retningen, så må jeg fortsette å jobbe», sa han til VG etter gullet.

Han fremstår ganske hensynsløs i kravene til seg selv, men trenger neppe bekymre seg. Han kommer til å vinne mye mer, han som allerede er fransk seriemester med to lag, cupmester med ett, som har spilt semifinale i Champions League og er verdensmester.

Hvor unik han er sammenlignet med andre storheter er egentlig litt uinteressant. Diego Maradona fikk ikke spille VM som tenåring, han var 17 år i 1978 (ikke langt unna troppen). Ronaldo, brasilianeren, var i troppen, men fikk ikke spille som 17-åring i 1994. Ronaldo, portugiseren, var ikke i nærheten av VM som 17-åring, og Lionel Messi fylte 19 den sommeren han fikk sjansen for Argentina, uten at han preget mesterskapet som Mbappé har gjort.

Kylian Mbappés tenåringseventyr betyr jo ikke at han blir bedre enn alle disse, men det trenger han ikke tenke på.

Han skal bare fortsette å leke.