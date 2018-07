TO SJEFER: Tite styrer utenfor banen, Neymar på. Kan de lede Brasil til VM-gull? Og hva tenker egentlig treneren om superstjernens omstridte tendens til å få veldig vondt bare noen er borti ham? Foto: Alexander Demianchuk / TASS

Han ringer mamma. Han skjelte ut Neymar. Han løste krisen.

KAZAN (VG) I dag ringer telefonen hjemme hos 82 år gamle Ivone Bachi i Rio Grande do Sul, helt sør i Brasil.

I den andre enden er hennes 57 år gamle sønn. Han er i Russland og forbereder en VM-kvartfinale, hans største dag som trener. Men han ringer til mamma, alltid på en kampdag. Faren Genor, som han nesten bare snakket fotball med, døde i 2009, og fikk aldri oppleve juniors storhetstid.

De døpte ham Adenor Leonardo, men den gamle trenerkjempen Luiz Felipe Scolari surret med navnene da han la inn en anbefaling om at Caxias burde satse på unge «Tite» på 70-tallet. Det var riktig spiller, men feil navn og fra da av var det ingen vel tilbake.

Brassene elsker kallenavn, Ade var blitt Tite, eller «Chi-chi», som de uttaler det.

Fire tiår senere kommer han gående med en kaffekopp i den høyre hånden og sin følgesvenn gjennom 18 år, assistenten Cleber Xavier, til venstre.

– Jeg vet ikke, sier Tite, da han blir bedt om å vurdere om det Brasil har gjort i VM er godt nok mot Belgia. – Det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke hva Belgia kommer med, men målet er at vi skal bli bedre og bedre for hver kamp. Vi får se.

Han ser ganske rolig ut, og konfrontert med at han virket langt mer stresset foran den første VM-kampen, svarer han leende «at det alltid er litt spesielt den første gangen». Journalistene flirer med i et totalt tettpakket rom bygd litt som en kinosal. Brasil følges trolig av det største pressekorpset i VM, aller mest dominerende er giganten Globo.

– Men Tite svarer på samme måte til en journalist i en liten radiostasjon ute på landsbygda. Han gjør ikke forskjell på folk. Han vil nok heller ikke at Neymar skal filme, og han ville ikke at det brasilianske forbundet skulle klage på bruken av VAR mot Sveits. Han vil bare at laget skal spille bra, sier Francisco Artur Coutinho Trigo i Globo TV.

Brasil er nedslitt av politisk og økonomisk kaos, og en endeløs rekke korrupsjonsskandaler. Fotball betyr enormt, brasilianerne får litt pause fra elendigheten, og Tite er en leder de fleste stoler på. Han fremstår hardtarbeidende og ærlig.

Det var krise på landslaget også forresten, da han kom inn sommeren 2016. Men Brasil under Tite har vært et eventyr: 25 kamper, 20 seire, fire uavjort og ett tap (0-1 for Argentina i en privatkamp). 54 mål og bare seks baklengs, og Tite snakker også denne dagen om mental styrke og favorittordet balanse .

Det må være balanse i laget, det som manglet i den kanskje mest populære Brasil-utgaven noen gang, 1982-yndlingene som plutselig slapp inn tre mål mot Italia, det som manglet i 2014, da Tyskland scoret fem ganger på 18 minutter.

Det er tilsynelatende mental balanse også, under treningen på Sentralstadion i Kazan. Neymar er blant de siste som dukker opp og da høres kameraene ut som et maskingevær. Det tøyes og bøyes mye, før samtlige varmer opp rundt midtsirkelen, med tre mann løpende etter ballen i midten.

Stemningen er god, men den ble litt dårligere etter hvert, da backreserve Danilo skadet seg og er ute av turneringen. Men Marcelo er etter alt å dømme inne igjen som venstreback.

Neymar er også inne for fullt, etter å ha mistet nesten hele vårsesongen. Han koser seg, han er midtpunktet, selv om han får kjeft fra hele verden for sine skuespillerevner.

Tite kjefter selvsagt ikke på sin største stjerne midt i et VM, men han har gjort det før. 12. august 2012, etter at hans Corinthians tapte 2–3 for Neymars Santos, bjeffet han i retning motstanderens store stjerne:

«Seier eller tap er en del av fotballen. Men å filme og skaffe seg fordeler, det er ikke en del av spillet. Det er et dårlig eksempel for et barn, for min sønn, for de som ser kampene og som tror at det er bra å prøve å utnytte andre på den måten».

Mange vil mene at Neymar ikke har forandret seg så mye på seks år, men Tites uttalelser er blitt annerledes.

– Jeg har snakket om Neymar før i VM. Dere burde se video (av kampene). Alt dere trenger å gjøre er å se på bildene, sier Tite nå og indikerer at han mener at Neymar tas hardt og ofte i hver kamp.

Du så kanskje treneren vill av glede, stormende over halve banen etter 2-0-målet mot Mexico, kaste seg inn i mengden av feirende spillere.

Han er en av dem, og han kommer kanskje i full fart hvis det blir mål mot Belgia i kveld også.

De fleste regnet Tite som favoritt til å overta som Brasil-sjef etter 1-7-tragedien i 2014. Han hadde hatt enorm suksess med Corinthians fra Sao Paulo, blant annet med 1-0-seier over Chelsea i finalen i klubb-VM i 2012.

Han var med i diskusjonen, men jobben gikk til gullkapteinen fra 94, Dunga. Tite la ikke skjul på sin skuffelse, men da Dunga mislyktes (for andre gang) kom det en ny telefon. Sommeren 2016. Brasil røk i gruppespillet i Copa America og lå på sjetteplass i VM-kvalifiseringen (de fire beste rett videre). Det var trøbbel.

– Jeg var usikker. Tenk om jeg skulle bli den første som ikke fikk Brasil til et VM. Men jeg tenkte på foreldrene mine, og alt de gjorde for at jeg skulle lykkes. Så da sa jeg ja, har han uttalt. Som fotballtrener i Brasil blir det ikke større enn å lede de utvalgte , A Seleção.

Brasil vant de ni første kampene hans, og ble den første nasjonen som kvalifiserte seg for VM.

Han samlet spillerne rundt seg med en gang, og det er ganske betegnende at Brasil nå ikke har noen fast kaptein. Alle er på en måte hans ledere.

Fra den antatte startelleveren i møtet med Belgia, har ti mann vært kaptein under Tite (ikke høyreback Fagner). Denne gangen blir det Miranda som har bindet rundt armen, han som sammen med Thiago Silva har tettet igjen i midtforsvaret.

Det kan bli verre å holde unna når Romelu Lukaku, Eden Hazard og Kevin de Bruyne kommer på besøk.

«Chi-chi» ser ikke veldig skremt ut, selv om han vet at VM kan være over i kveld. Da er det ikke sikkert at kontrakten hans blir forlenget.

Men det er også en god sjanse for at han ringer hjem et par ganger til i VM.

