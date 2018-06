Historisk kortdrama sendte Senegal ut av VM

(Senegal - Colombia 0–1, Japan - Polen 0–1) De var helt likt på målforskjell, antall scorede mål og innbyrdes. Dermed ble det antall gule kort som sendte Japan videre på bekostning av Senegal - for aller første gang i VM-historien.

Før avslutningen av gruppe H var Japan gruppeleder foran Senegal - på antall gule kort.

Målforskjellen mellom de to var identisk og de hadde spilt 2–2 innbyrdes, men de disiplinerte japanerne hadde bare fått tre gule kort på de to første kampene, Senegal hadde fem.

Både Japan og Senegal fikk ett gult kort hver i gruppefinalen.

Og da både Japan og Senegal tapte 1–0, ble det til slutt afrikanernes seks gule kort som beseglet deres VM-skjebne - og sørget for at utslagsrundene i VM går uten et afrikansk lag for første gang siden 1982.

– Det er ekstremt å ryke ut på gule kort. Samtidig visste hele Senegal at gule kort kunne bli avgjørende og de burde heller ergre seg over at de ikke tok poeng i denne kampen. Men det er synd på dem, det er fryktelig kjipt, sier NRKs VM-ekspert Carl-Erik Torp.

Stillingskrig

For etter det som var en stillingskrig i hele første omgang - i begge kamper - eksploderte det da allerede utslåtte Polen tok ledelsen mot Japan etter en snau time.

Jan Bedranek bredsidet inn målet som på det tidspunktet så ut til å sende Japan ut av VM. Med 0–0 i Senegals kamp mot Colombia, ville begge de to sistnevnte lagene avansere.

Men gruppefinalen hadde enda et ess i ermet, for Colombia ville ikke la sin skjebne være i polske hender. Et kontant hodestøt fra Yerry Mina på et hjørnespark sørget for at de klatret opp på førsteplass - og samtidig skjøv afrikanerne ut av utslagsrundene.

For både Japan og Senegal fikk ett gult kort hver og dermed gikk asiatene videre med fire gule kort mot Senegals seks. Japan er det laget som har laget færrest frispark så langt i dette verdensmesterskapet.

– Det er den disiplinen som gjør at de er videre nå, utrolig nok. Dette er en voldsom belønning for dem, men også et fint signal om at fair play lønner seg, sier Torp.

Våpenhvile

I Japans kamp mot Polen virket begge lagene å bli enige om en våpenhvile etter Colombias ledermål - et resultat som ville sende Japan videre om ikke Senegal utliknet i den andre kampen.

Om Polen skulle score ett til, ville Japan røket ut på målforskjell.

Så skjedde ikke og til slutt var det japanernes disiplin som sørget for at de gikk videre i VM - og Senegal ble det aller første laget i historien som har røket ut på fair play.

PS! Belgia og England skal gjøre opp om gruppeseieren i gruppe H klokken 20. Da vil Japan møter vinneren av den gruppen, Colombia nummer to. Og også i den gruppen kan vi få gule kort som skiller de to lagene - Belgia og England har lik målforskjell og like mange scorede mål.