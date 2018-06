Hazards Lukaku-kritikk: – Ikke lett å spille med en savnet mann

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 23.06.18 07:59

FOTBALL 2018-06-23T05:59:46Z

Romelu Lukaku scoret to mål i VM-åpningen, men fikk likevel høre det av lagkamerat Eden Hazard.

For selv om Manchester United-spissen scoret to mål i andre omgang mot Panama, var prestasjonene hans før pause alt annet enn overbevisende. Og han slipper ikke unna med det.

– Det er ikke lett å spille med en savnet mann. Jeg fortalte ham i pausen at vi trengte ham, sier Hazard åpenhjertig ifølge BBC .

Lukaku rørte ballen kun syv ganger i første omgang mot Panama – svakest av alle og hele syv færre enn nestemann på banen. Etter pause smalt det med to kjappe scoringer.

– Han gjemte seg litt på topp. Men så fort han begynte å involvere seg, så skjedde det noe magisk, og han scoret to. Jeg håper han forstår det nå, sier Hazard.

– Skjer i garderoben

Belgia-sjef Roberto Martínez sier at han ikke har noe imot at spillerne hans «deler meninger», men påpeker:

– Negative ord mellom spillere er ikke den typen holdning vi har. Vi vil selvfølgelig kreve mye av hverandre, og det er naturlig, men det skjer i garderoben.

I etterkant av uttalelsene har Hazard forsøkt å dysse ned dramatikken.

– Som kaptein, og selv om jeg ikke hadde vært kaptein, så kan jeg snakke. Jeg prøver å gjøre mitt beste på banen, og hvis jeg kan hjelpe de andre med å bli bedre, så kommer jeg til å gjøre det, sier han ifølge Sky Sports .

– Jeg bare til Lukaku at hvis vi skal vinne kampen, så trenger vi ham. Ikke bare som målscorer, men som en som involverer seg i det oppbyggende spillet. Vi snakket bare normalt, og vant kampen til slutt, så det går fint.

VGs tips: Belgia vinner komfortabelt

Neste motstander for Belgia er Tunisia i lørdagens første VM-kamp. Tuniserne tapte bare 2–1 for England, men slapp til svært mange sjanser, så det burde være muligheter for Hazard, Lukaku og kompani.

Hvis Belgia klarer å vise det samme angrepsspillet som de gjorde i andre omgang mot Panama, tror vi de kan vinne med flere mål.

Vi anbefaler et spill på Belgia-seier med 0–1 i handikap til 1,70 i odds. Kampen vises på TV 2. Spillestopp er klokken 13.55.