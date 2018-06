Tyskland-helt Kroos hyllet laget: - Vi hadde «baller» nok til å spille en sånn andreomgang

Publisert: 23.06.18 21:55

FOTBALL 2018-06-23T19:55:09Z

SOTSJI (VG) (Tyskland-Sverige 2–1) Fire minutter og 42 sekunder på overtid scoret Toni Kroos seiersmålet for Tyskland. Verdensmesteren var ille ute før det - men avgjorde med ti mann.

- Vi fortjente dette etter hvordan vi gjorde det. Mange ville blitt fornøyd hvis vi hadde røket ut, men det er ikke så lett. Selvfølgelig tar jeg den første scoringen på min kappe (slo en feilpasning). Men så hadde vi «baller» nok til å spille en sånn andreomgang. Nå må vi bare restituere, slå Sør-Korea og prestere overbevisende, sier Tyskland-helt Kroos etter kampen, ifølge tyske Bild .

Tyskland-trener Joachim Löw sier på pressekonferansen etter kampen at 2–1 mot Sverige var en «seier for moralen». Han var stolt over at laget hele veien beholdt roen og trodde det var mulig å vinne, selv om også han skjønte at avslutningen var relativt spesiell.

– Det var en thriller. Vi ville prøve å vinne med alle midler. Det var jo dramatisk, erkjenner den tyske sjefen.

– Tyngste avslutning i karrieren

I Sverige-leiren var stemningen en helt annen. De ledet til pause før Tyskland utlignet i det 48. minutt.

Sverige-trener Janne Andersson fikk se sitt lag kjempe som løver de neste 42 minuttene, men nesten fem minutter på overtid skrudde Kroos inn vinnerscoringen for Tyskland. For Andersson kokte det også over etter at sluttsignalet gikk.

- Dette er den tyngste avslutningen på en kamp i min karriere, sier en skuffet Andersson til VG.

– Det ble en tøff 2. omgang, men på to av de største sjansene deres sto linjemannen der med flagget oppe. Det føles unødvendig at vi ikke får med oss minst en pinne, men jeg kan ikke klandre noen.

– Vi gjør en fantastisk kamp, vi springer og sliter. Vi gjør en «Sverige-kamp». De kommer til noen muligheter, men vi jobber og sliter. Alle ga sitt og gjorde en fantastisk kamp. Det svir noe ufattelig og må gjøre vondt for det svenske folk, sier Sverige-stjerne Emil Forsberg, ifølge Expressen .











1 av 4 DELEBEKK,BJORN S.

Børsen: Tyskland- Sverige Tyskland (4–2–3–1):

Manuel Neuer - 5

Joshua Kimmich - 5

Jerome Boateng - 3

Antonio Rudiger - 4

Jonas Hector - 5

Sebastian Rudy - 5

Toni Kroos - 6

Thomas Müller - 5

Marco Reus - 6

Julian Draxler - 3

Timo Werner - 7 Innbyttere: Ilkay Gündogan i 59 min - 5

Mario Gomez i 45 min - 5 Sum 11 mann: 53 Sverige (4–4–2):

Robin Olsen - 5

Mikael Lustig - 4

Victor Lindelöf - 5

Andreas Granqvist - 6

Ludwig Augustinsson − 5

Viktor Claesson - 5

Sebastian Larsson - 4

Albin Ekdal - 4

Emil Forsberg - 4

Ola Toivonen - 6

Marcus Berg −4 Sum 11 mann: 52 Sjanser: 8–4 Kampvurdering: 5 Dommervurdering: Szymon Marciniak - 4 - Har en grei flyt i spillet, men bommer når han ikke gir Sverige straffe i 1. omgang. Billig utvisning på Boateng også.

Lekker Toivonen-lobb

Det startet så bra for både trener Andersson og Forsberg. Først da Marcus Berg kom alene med Manuel Neuer etter 13 minutters spill - og hindret av Jerome Boateng. Hele det svenske laget mente at det burde ha vært straffe, men det var ikke dommer Szymon Marciniak enig i - det ble ingen VAR-vurdering av situasjonen.

Men 19 minutter senere fikk Sverige godt betalt for kontringsviljen sin. De utnyttet en stygg feilpasning av det som senere skulle vise seg å bli Tysklands store helt, nemlig Toni Kroos.

Marcus Berg sendte Victor Claesson nedover høyresiden. Kantspilleren serverte deretter Ola Toivonen inne i feltet. Under hardt press fra to forsvarere og en utrusende Manuel Neuer klarte kraftspissen likevel levere fra seg en avslutning av det lekte slaget.

Han lobbet frekt inn 1–0 og det eksploderte blant de svenske spillerne og supporterne.

Svenskene fortsatte å jobbe steinhardt. De nektet å gi tyskerne ro. Og det som hadde vært stor tysk dominans endte med litt frustrasjon før dommeren sendte lagene i garderoben til pause med svensk 1–0-ledelse.

– Vi må beholde roen. Vi må prøve å «mørne» svenskene, var ordene Löw brukte i den tyske garderoben.

Boateng utvist

Tre minutter etter hvilen kom imidlertid utligningen. Det var Timo Werner som kom seg ned til dødlinja og endelig fikk slått et godt innlegg. Marco Reus, som fikk tillit fra start i Sverige-kampen, takket og bukket før han satte inn 1–1.

Sverige klarte ikke på samme måte som før pause å kontre seg til store sjanser i denne fasen av kampen. På samme tid slet fortsatt tyskerne med å stange i den blågule veggen av forsvarsspillere.

Og til slutt oppstod situasjonen som Sverige bare kunne be om og som kunne blitt kampavgjørende.

I det 82. minutt og på stillingen 1–1 taklet nemlig Jerome Boateng Marcus Berg altfor hardt inne på tyskernes halvdel. Midtstopperen fikk helt korrekt sitt andre gule kort og måtte av banen. Det så ut til å være en gavepakke til svenskene.

Kroos’ perle avgjorde

Men tyskerne svarte med en aller siste mobilisering. På overtid smalt innbytter Julian Brandt ballen i stolpen og få minutter senere skulle Sverige-innbytter Jimmy Durmaz takle en tysker like utenfor 16-meteren.

Det skulle vise seg å bli kampavgjørende.

Kroos stilte seg opp, rullet ballen noen centimetre til Reus, fikk den tilbake, før han skrudde ballen over og rundt alt og alle. Til slutt satt ballen i motsatt kryss. En drømmescoring nesten fem minutter på overtid.

Nå venter en uhyre spennende spennende siste runde i gruppe F. Mexico (seks poeng) møter Sverige (tre poeng), mens tyskerne (tre poeng) møter Sør-Korea (null poeng).

– Reus hadde krampe, Rudy har brukket nesen og Boateng er utestengt. Vi får telle opp etter hvert. Mats Hummels er forhåpentligvis tilbake mot Sør-Korea, sier Joachim Löw, trolig Russlands lykkeligste mann noen minutter fra klokken 21.53 og utover.