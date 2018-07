INGEN ALFHEIMEBANE: Dag Eilev Fagermo står uten seier på Alfheim på seks år. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Odds Alfheim-mareritt fortsetter: - Forferdelig skuffende

Publisert: 01.07.18 19:53 Oppdatert: 01.07.18 20:17

FOTBALL 2018-07-01T17:53:43Z

(Tromsø - Odd 2–1) Selv om Odd stresset og presset Tromsø som få har klart før i år, måtte de reise hjem uten seier for sjette gang på like mange år.

– Det er forferdelig skuffende, for vi gjør en fantastisk bortekamp. Det er litt sånn det har vært i det siste, vi spiller godt og taper likevel. Vi er ineffektive, for vi er det klart beste laget mot et av Norges beste hjemmelag, sier Dag Eilev Fagermo til Eurosport etter kampen.

Null seirer, to uavgjort og fire tap - slik lyder Odds statistikk på Alfheim de siste sesongene. For selv om de gjorde det meste rett mot Tromsø søndag kveld, reiste de nok en gang tomhendte hjem fra «Nordens Paris».

Odds målscorer Elbasan Rashani var på sin side mer opptatt av å lovprise sine overmenn.

– Vi møter et veldig godt lag i dag og jeg liker veldig godt den måten de spiller på. De spiller en litt annerledes formasjon og tør å spille seg ut bakfra, så all honnør til dem, sier Rashani, som legger til at de føler at de hadde fortjent mer.

Tromsø tok på sin side sesongens sjette hjemmeseier og befestet sin posisjon som et av de aller beste hjemmelagene i Eliteserien.

– Det var veldig viktig med tre poeng, for vi møter en motstander som gjør det veldig vanskelig for oss. Men spillerne mine holder seg til planen og vi spiller på vår måte, så all ære til våre spillere, sier TIL-trener Simo Valakari til Eurosport - og er klar på at de ikke spilte sin beste kamp.

Gutan scoret først

Det var en intens innledning på kampen, med to angrepsvillige lag som begge stod høyt. Odd var konsekvente i sitt høye press og nektet vertene å spille seg ut bakfra.

De lyktes med taktikken. Men første stikk var det likevel «Gutan» som tok.

VG Live: Slik var kampen - minutt for minutt !

Et nydelig og effektivt angrep spilte fri Lasse Nilsen på vei mot dødlinja. Han slo lavt, kontant og presist inn foran mål, der Runar Espejord enkelt kunne bredside inn sitt femte mål for sesongen.

– Det var deilig, for det er en stund siden sist. Jeg ble litt tent når det ikke gikk som det skulle, så det var bra med litt ekstra energi, sier målscoreren til Eurosport.

Men Odd lot seg ikke stresse og slo tilbake kun syv minutter senere. Espen Ruud, som hele kampen gjennom var mer ving enn back, slo et perleinnlegg som Elba Rashani enkelt kunne styre inn utligningen, merkelig umarkert på fem meter - før kvarteret var spilt.

Wangberg avgjorde

Men så gikk det lengre mellom høydepunktene, Tromsø klarte aldri å etablere sitt spill og Odd var effektive i forsvar. Helt til andre omgang.

Først ropte hele Alfheim på straffe da Lasse Nilsen ble lagt i bakken. De fikk ikke gehør, men Tromsø bet seg fast og lempet ballen tilbake i boksen. Der stod målscorer Espejord, som forlenget ballen inn i femmeteren.

Helt alene kunne kaptein Simen Wangberg stange inn 2–1 til hjemmelaget.

– Slike mål kan ikke etablerte spillere slippe inn. Det er utrolig å slippe inn det målet, var Fagermos knallharde dom etter kampen.

Og selv om Odd kom til et par enorme sjanser mot slutten av kampen, maktet de aldri å overliste en svært solid Kongshavn for andre gang.

– Vi tar tre poeng på en middels dag, konkluderer matchvinner og kaptein Simen Wangberg.