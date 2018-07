Sveriges mulige drømmevei til VM-finalen: – Unikt

ST. PETERSBURG (VG) Russland, Kroatia, Colombia, England, Sveits eller Sverige skal spille VM-finale den 15. juli.

Oppsettet i utslagsrundene har lagt til rette for at finalen vil inneholde minst én stor overraskelse. For mens den ene siden av «VM-treet» inneholder mer tradisjonelle finalekandidater som Brasil, Frankrike og Belgia, består den andre siden i all hovedsak av nasjoner med begrenset historikk i mesterskapet.

Av de seks lagene som kjemper om en finaleplass, har kun England vunnet VM før – i 1966. Kun England og Sverige har spilt en VM-finale.

For Sverige vil en eventuell vei til finalen se slik ut: Sveits i åttedelsfinalen, England eller Colombia i kvartfinalen, og Kroatia eller Russland i semifinalen. Den «åpne» finaleveien var blant de største samtaleemnene i det svenske pressekorpset i St. Petersburg dagen før oppgjøret mot Sveits.

– Det er en unikt. En unik mulighet. Spania er borte, Tyskland er borte, Argentina er borte, det er så store nasjoner som har forsvunnet på veien. Det ville vært rart å si noe annet enn at det øker mulighetene, sier Aftonbladet-journalist Petra Thorén.

Sveriges siste møter med mulige motstandere på finaleveien Sveits: 1–1 i treningskamp sist de møttes i 2002, men Sverige vant det foregående oppgjøret 2–0 i 2001. Colombia: To møter i historien. Begge har endt uavgjort. Det siste var i 1994. England: Sverige vant 4–2 sist de møttes, i 2012. Da scoret Zlatan Ibrahimovic fire mål. Kroatia: Svensk 3–1-seier i treningskamp i 2012. Russland: Sverige tapte 1–0 i EM-kvalifisering i 2015.

– Det inspirerer

– Jeg tror Sverige kan slå alle disse lagene, vurderer den profilerte TV 4-journalisten Olof Lundh, som på mandagens pressekonferanse spurte landslagssjef Janne Andersson om hvor mye de tenker over hvilke muligheter som ligger foran dem i form av det fordelaktige oppsettet.

– Faktisk ingenting, for å være ærlig. Vi er fokusert på at vi har vår kamp. Det er fascinerende resultater. Det viser at det ikke alltid er de største som vinner. Det inspirerer. Men i vår prosess er det ikke noe som påvirker oss, sier Andersson.

Sverige-kaptein Andreas Granqvist har den samme forsiktige innstillingen.

– Vi har sett på kampene, og det er mange som har gått ut som vi ikke hadde forventet skulle gjøre det. Men vi fokuserer på oss selv. Vi får se hvordan det går, sier «Granen».

Det var helt tydelig at de to svenskene gikk inn i pressekonferanserommet på mektige Krestovsky Stadium i St. Petersburg med en plan om å svare nøkternt, avbalansert og – kort oppsummert – «kjedelig» på de fleste spørsmål. Her handlet det om fokus på neste kamp og andre fotballklisjeer.

Tror Sverige er best som underdog

Men spørsmålene som kom fra de svenske journalistene i salen, tyder på at noe har skjedd med forventningene rundt landslaget. De gikk inn i VM som en outsider, uten store forventninger om avansement, og i hvert fall ikke med et håp om å vinne gruppen foran Mexico, Sør-Korea og Tyskland.

Det ene spørsmålet omhandlet VM-finalen i 1958, mellom Brasil og Sverige, som teoretisk sett kan gjentas i år, 60 år senere. Det andre handlet om de svenske semifinalistene fra 1994-VM i USA. Plutselig snakkes det i store ord, om semifinale og finale, men sannheten er at åttedelsfinalen mot FIFA-rankingens sjetteplass Sveits ikke har begynt.

– Jeg tror Sverige på en måte er bedre når de går inn som underdog enn når det er en forventning om at man skal vinne. De slet mer mot Sør-Korea enn mot Mexico. Jeg tror Sverige passer bedre mot lag som fører spillet, sier Olof Lundh.

– For laget tror jeg ikke det spiller noen rolle hvem de møter. De er så fokusert på én kamp om gangen. Jeg sliter med å se for meg at de skal miste bakkekontakten bare fordi det finnes en mulighet for finale, sier Petra Thorén.

Olof Lundh husker tilbake til 2002. Den gangen trakk Sverige VM-debutant Senegal i åttedelsfinalen. Deretter kunne de møtt Tyrkia i kvartfinalen og Brasil i semifinalen. Men de røk ut mot Senegal.

– Ja, Sverige har en unik mulighet på papiret. Men hva faen er det verdt når man reiser hjem, slik Danmark gjorde? Det må jo svi enda mer. Da er det bedre å ryke ut mot Brasil enn mot Sveits, sier Lundh.

– Har du troen på en reprise av 1958-finalen mot Brasil?

– Nei, det har jeg ikke. Selv om det er en «autostrada» uten store lag, så er det tross alt en vei å gå. Jeg skjønner at man spekulerer, men jeg er ikke overbevist.

