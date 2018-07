DILEMMAET: Andreas Granqvist (t.v.) må prøve å fokusere på tirsdagens skjebnekamp i VM samtidig som konen har termin. Til høyre er landslagssjef Janne Andersson. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Sverige-heltens kone med streng beskjed før fødsel

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 02.07.18 13:07 Oppdatert: 02.07.18 13:32

FOTBALL 2018-07-02T11:07:36Z

ST. PETERSBURG (VG) Tirsdag har kona til Sverige-kaptein Andreas Granqvist (33) termin på deres andre barn. Hun vil mye heller at han skal hjelpe Sverige til kvartfinale enn å være med på fødselen.

– Det går veldig bra med min kone. Det har ikke hendt noe på den fronten foreløpig. Jeg har fokus på kampen vår og vet at hun er veldig sterk, sier Granqvist til VG på Sveriges offisielle pressekonferanse dagen før Sveits-kampen i morgen.

«Granen», som ble tatt ut på VGs drømmelag for gruppespillet etter storspill og to straffemål, har fått streng beskjed hjemmefra: Det er uaktuelt at han skal ofre en VM-kamp for å få med seg fødselen.

– Hva er egentlig større enn VM akkurat nå? Jeg kan ikke tillate ham å miste noen kamp. Det er disse øyeblikkene i nettopp denne turneringen som har vært hans drøm siden han var en liten gutt, sier Sofie Granqvist til Aftonbladet .

– Klart det er kjedelig at han sannsynligvis går glipp av min andre fødsel, men jeg vet at jeg klarer det selv med min familie og nære venner, sier fotballfruen, som støtter landslaget hjemmefra i Helsingborg:

Granqvist er ikke den første nordiske spilleren som havner i et slikt dilemma i VM. I starten av mesterskapet ble også danske Jonas Knudsen far. Da valgte den danske landslagstroppen å samle sammen penger for å betale for et privatfly slik at backen kunne reise en tur hjem til Danmark og møte sin nyfødte datter.

På spørsmål fra VG om det er aktuelt å la Granqvist gjøre det samme, hvis tirsdagen skulle inneholde både fødsel og svensk avansement, ønsker ikke landslagssjef Janne Andersson å love noe som helst.

– Vi tar det senere i så fall, sier han kort til VG.

Saken oppdateres!