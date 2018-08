BARCELONA-AKTUELL: Her er Moldes Leo Skiri Østigård i aksjon for Norge under G19-EM mot Portugal. Nå skal Barcelona være interessert i å hente stoppertalentet. Foto: Mikko Stig / Lehtikuva / NTB Scanpix

Kilder til VG: Barcelona-representant i møte om Molde-talent

Publisert: 02.08.18 15:24 Oppdatert: 02.08.18 16:08

Molde-spilleren Leo Skiri Østigård (18) jaktes av europeiske storklubber. Under G19-EM i Finland skal hans rådgivere ha vært i møter med en representant fra Barcelona.

Ifølge VGs kilder skal fotballagent Jim Solbakken, spillerens far, Even Østigård, og en representant fra Barcelona ha vært til stede på møtet.

Even Østigård vil ikke svare på spørsmål om Barcelona-interessen, men sier at det er interesse fra utenlandske klubber.

– Det kan skje noe de neste to ukene, sier han til VG.

Forlater Viking

På Twitter gjorde Leo Skiri Østigård det torsdag klart at han forlater Viking, som han har vært utleid til.

– Det er med tungt hjerte jeg forlater denne klubben her, som jeg på kort tid har blitt glad i. Men slik er dette gamet. Det har vært en fantastisk tid, og nå håper jeg at dere rykker rett opp der Viking hører hjemme, skriver han.

Flere storklubber interesserte

Agent Jim Solbakken ønsker ikke å kommentere den angivelige Barcelona-interessen overfor VG.

Arsenal og Bayer Leverkusen skal også ha vist interesse for Østigård.

18-åringen er midtstopper og under kontrakt med Molde , men har vært på utlån til Obosliga-klubben Viking denne sesongen.

Ifølge Viking-trener Bjarne Berntsen har Molde fått bud på stopperen.

– Molde har tilbud på Østigård som de vurderer og måtte gi oss beskjed om et videre utleie før 1. august for å ha mulighet til å selge han. Dersom det ikke blir et salg, kan et nytt utlån være aktuelt for partene, sa Bjarne Berntsen til Aftenbladet.