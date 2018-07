PÅ VEI BORT: Sivert Heltne Nilsen ser ut til å bytte Bergen ut med danske Horsens. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

BT-kommentator «forstår ingenting» av Heltne Nilsen-overgang

Publisert: 27.07.18 21:40

FOTBALL 2018-07-27T19:40:26Z

Branns midtbaneanker Sivert Heltne Nilsen (26) er nær å forlate Brann - midt i gullkampen. Bergens Tidendes Anders Pamer reagerer på timingen og Branns sportssjef Rune Soltvedt forklarer hvorfor de har akseptert budet fra Horsens.

– Jeg forstår ingenting av det og er veldig overrasket over det som har skjedd. Han forlater et Brann som han etter sigende har holdt med siden han var liten gutt, der han har hatt en sentral rolle, blir ledet av sin far og som topper serien og ligger an til gull.

Slik oppsummerer Bergens Tidendes Anders Pamer den forventede overgangen til Sivert Heltne Nilsen , som fredag formiddag bekreftet overfor NRK at han var i danske Horsens for å bli kjent med klubben - og kanskje gjennomføre en overgang. Pamer mener det er rart at han vil gå til «en landsbyklubb i fastlandsdanmark», men tror likevel han har sine grunner:

– Jeg tror han gjør det fordi han får godt betalt, fordi skattesatsen hans i Danmark er lavere enn i Norge og fordi han er i en alder der han kanskje blir på tide å prøve noe annet.

Brann har slitt på banen inn mot sommerferien og forspranget de hadde på serietoer Rosenborg har blitt redusert fra syv til to poeng. Nå ligger de altså an til å selge en av krumtappene i laget som gikk ubeseiret i 14 serierunder.

– Jeg tror dette er et hardt slag for Brann. Dette var aldri noe Brann ønsket å gjøre, dette er noe Nilsen har trumfet gjennom selv. Brann må slikke sine sår og komme på offensiven så fort som mulig, forklarer Pamer.

Holder avtale

Sportssjef i Brann, Rune Soltvedt, er ærlig på at han ønsker at denne situasjonen helst ikke hadde oppstått, men forklarer hvorfor Brann har valgt å akseptere budet.

– Det er kanskje vanskelig å forstå hvorfor vi aksepterer bud på ham nå. Vi har en avtale med Sivert om å slippe ham om det kom et tilbud og den avtalen ønsker vi å holde. Det er opp til Sivert nå, men det er samtidig viktig å understreke at det er vi som har gitt ham muligheten til å gå om han vil, forklarer han overfor VG.

Nilsen kom til Brann i sommeren 2015, da klubben spilte i Obos-ligaen, noe som gjorde at Brann måtte gi denne type avtaler for å lokke spillere til klubben.

– Men det er ikke bra for oss i denne situasjonen og vi har forsøkt å beholde ham, sier Soltvedt samtidig som Nilsen overvar Horsens kamp mot SønderjyskE.

Soltvedt, som altså uttaler seg før Nilsen er offisielt klar for Horsens, sier at et eventuelt salg kan være en god mulighet til å endre i laget.

Koblet til Molde-spiller

Nilsen-exiten kommer som lyn fra relativt klar himmel, men Brann har allerede vært koblet til Molde-spiller Petter Strand.

– Jeg er ikke sikker på at de bør hente en liknende type Nilsen, men kanskje heller satse på å omskolere Kristoffer Barmen eller Fredrik Haugen til ankerrollen, analyserer BT-Pamer om hva Brann skal gjøre nå.

Heltne Nilsen er sønn av trener Lars Arne Nilsen og Pamer mener det kan ha medført en liten interessekonflikt.

– Det er grunn til å stille spørsmålet om Brann ville gitt etter om Nilsen ikke var trenerens sønn. Hadde Brann-ledelsen i realiteten noe valg, gitt maktforholdet i klubben? spør han retorisk.

Sivert Heltne Nilsen var fredag på plass i Horsens for å se laget i aksjon, men har foreløpig ikke bekreftet overgangen.