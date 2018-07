GULLDUELLEN: Brann-Trener Lars Arne Nilsen må selge, mens Rosenborg-styreleder Ivar Koteng kan kjøpe. Foto: NTB Scanpix

Eksperter tror seriegullet avgjøres på overgangsmarkedet

Publisert: 31.07.18 08:55

Etter at Brann solgte Sivert Heltne Nilsen (26) er det helt opp til Rosenborg-sjefene om det blir gullkamp til døren eller tidlig gullfest i Trondheim, mener Jesper Mathisen og Roger Risholt.

– Nå ser det ut som det kan bli kamp til døren, men om Rosenborg henter inne de riktige typene, tror jeg de drar det i land. De kan hente fra en helt annen hylle, sier Eurosport-kommentator Roger Risholt.

Før Eliteserien starter høstsesongen i helgen, troner Brann øverst på tabellen. To poeng bak jager Rosenborg, Molde ligger ytterligere fire poeng bak.

Men mye har skjedd siden forrige serierunde: Rosenborg har ny, midlertidig trener , Molde har henter hjem Magnus Wolff Eikrem og Brann solgte mandag ettermiddag en av sine største profiler .

Samtidig skal Rosenborg være beredt til å åpne pengebingen for å sikre seg Pedro Chirivella fra Liverpool.

– Summen er litt oppblåst, men det er uavklart hvem av mediene som har rett. Uansett er det en stor investering og dyr overgang i norsk målestokk. Så hvis de gjennomfører det er det fordi de tror spilleren passert godt inn i Rosenborgs 4-3-3, men de betaler nok vel så mye for hva de håper han skal bli, enn hva de faktisk får, og de kan godt tjene penger på han senere, sier Petter Veland, ekspert på spansk fotball.

Hvis den spanske 21-åringen kan gå inn og fylle tomrommet han mener fremdeles er der etter Ole Kristian Selnæs, og de får en god løsning på trenerjobben ut sesongen, så tror Risholt at gullkampen kan bli ganske lite spennende.

– Rosenborg har den største utfordringen, men de kan også gjør ting de andre lagene ikke kan gjøre. Det kan bli veldig jevnt, men gjør RBK de riktige grepene på trener- og spillerlogistikk, så tror jeg de tar det, sier han.

Molde kan utfordre

I motsetning til med Rosenborg, mener Eurosport-kommentatoren at det er få spørsmålstegn ved Brann som for to runder siden ledet med syv poeng. De har riktignok solgt Sivert Heltne Nilsen nå, men det er dét.

– Det er kun én spiller som har forsvunnet, og det er mulig å hente en erstatter, sier han.

Selv om han holder Rosenborg som klare favoritter nå, vil ikke Risholt avskrive Molde. De blå romsdalingene var det store formlaget før sommerferien med ni poeng og 12–1 i målforskjell på de siste tre kampene. Hvis de får beholde Erling Braut Håland, i tillegg til at de har forsterket med Eikrem, tror han de kan bli skumle.

– De kommer veldig bakfra. De har fått litt selvtillit, og har kanskje beste stallen i serien nå. I alle fall den beste bredden, sier Risholt.

Tror Brann vil slite med å erstatte Helte Nilsen

TV 2s Jesper Mathisen holder også trønderne som de sterkeste gullfavorittene etter sommerferiens strabaser.

– Brann viste litt svakhetstegn før pausen og Rosenborg har forsterket seg, så de er favoritter til å ta gullet nå, sier han, med et Chirivella-kjøp som premiss.

Han mener i tillegg at Brann er kraftig svekket når de nå må stille uten midtbaneankeret Heltne Nilsen.

– Det finnes midtbanespillere som kan gå inn og ta rollen, men han har løst rollen veldig bra. Brann skal slite med å finne en spiller som løser den rollen like bra, sier TV 2s fotballekspert.

Den tidligere elitespilleren skjønner svært lite av at 26-åringen velger å forlate far og trener Lars Arne Nilsen nå, til fordel for nedre del av dansk eliteserie i Horsens.

At Molde skal bli noen reell utfordrer til gullet, tror han lite på.

– 2018 er ikke Moldes år, slår Mathisen fast.