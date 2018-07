KLAPP PÅ SKULDEREN: Fra sjefen José Mourinho til Andreas Pereira, som scoret Manchester Uniteds eneste mål mot Liverpool natt til søndag norsk tid. Foto: Jason Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mourinho klaget på troppen, klubbsjefen og varsler United-trøbbel

Publisert: 29.07.18 09:31 Oppdatert: 29.07.18 09:41

(Manchester United - Liverpool 1-4) «Jeg hadde ikke brukt penger på disse to lagene», var José Mourinhos (55) dom etter det ydmykende tapet for erkerivalen. Så hadde han en sterk mening om det meste laget og klubben hans har gjort den siste måneden.

Etter 4-1-tapet i treningskampen mot Liverpool og en varierende to uker lang sesongoppkjøring lagt til USA, ble Manchester United -manageren spurt om han ikke trenger forsterkninger med kun 12 dager til Premier League -start mot Leicester.

Vil begrense bruken av unge spillere

Mourinho hevder det ikke handler om at han må handle utenifra, men om at Paul Pogba, Marouane Fellaini, Victor Lindelöf, Romelu Lukaku, Marcus Rashford, Jesse Lingard, Nemanja Matic og Antonio Valencia er nødt til å komme tilbake fra enten skade eller ferie etter fotball-VM.

– Dette er ikke vårt lag, ikke vår tropp. Majoriteten av spillerne som var i aksjon (mot Liverpool) kommer ikke til å spille. Noen kommer ikke til å være en del av troppen engang. Antallet kamper «dreper» mine tapre gutter - fordi jeg har noen tapre gutter, sier Mourinho, ifølge Daily Mail .

Men han er ikke ferdig der - etter en kamp hvor han karakteriserer utbyttet som «overhodet ingenting».

– Vi har fire eller fem spillere som er «døde» (uttrykk for slitne/på felgen) fordi de bryr seg om klubben, om laget. De gir alt, risikererer til og med egen helse fordi de ikke vil la alle «ungdommene» spille mot AC Milan, Liverpool og Real Madrid. Det vil de ikke, sier portugiseren.

Vil ha to - tror på én ny spiller

Han bruker Eric Bailly som eksempel. Han ble kastet inn i laget som møtte Liverpool da Chris Smalling måtte gi seg på oppvarmingen. «Jeg vil ikke ha nok en ung spiller på banen - det er ikke riktig overfor de andre gutta her», hevder Mourinho at midtstopperen skal ha tenkt.

Når det gjelder nye signeringer har Mourinho naturligvis også meninger, men fremstår mer kryptisk. Han tolkes i retning av misfornøyd - eller «sint» av Daily Mail - når han blir spurt om hvordan klubbens jobb på overgangsmarkedet har vært.

United skal - blant annet - angivelig være interessert i England- og Leicester-spiller Harry Maguire.

– Jeg vil ha to nye spillere. Jeg tror ikke kommer jeg kommer til å få to. Jeg tror det er mulig med én. Det er mulig. Og jeg ga en liste på fem navn til klubben for noen måneder siden og jeg ser om det er mulig å få noen av disse, sier Mourinho - et stikk, en utfordring - alt ettersom hvordan man tolker det, i retning av klubbdirektør Ed Woodward - et forhold som av engelske medier er betegnet som kjølig.

– I trøbbel

Det er helt åpenbart at Mourinho er misfornøyd med hvordan årets sesongoppkjøring har gått. Manchester United har spilt uavgjort mot Club America og San Jose Earthquakes, slått AC Milan på straffer og nå tapt for Liverpool i løpet av de siste ni dagene i juli.

Om to dager venter Real Madrid og deretter Bayern München (5. august). Det spørs om opplevelsene blir noe bedre da.

Mourinho skal ifølge Daily Mail ha innrømmet at laget kan komme til å slite i sesongstarten. De har riktignok ikke det aller tøffeste programmet, men manageren trekker frem at en spiller som Antonio Valencia «fikk for mye ferie» og at han kom tilbake til England i en form som «ikke var god nok».

Derfor har han følgende bønn til spillerne som ennå ikke har sluttet seg til laget:

– Jeg håper bare guttene som har fortjent ferie tar godt vare på dem selv og at noen gjør som Marcus Rashford og Phil Jones, nemlig å komme tilbake litt tidligere for å hjelpe laget, fordi i begynnelsen av sesongen kommer vi til å være i trøbbel.