Genk-treneren forventer salg av Sander Berge: – Håper han blir ut sesongen

FOTBALL 2018-10-04T05:02:11Z

SARPSBORG (VG) Trener Phillippe Clement er full av lovord om sin norske midtbanejuvel. Han roser både Sander Berges (20) kvaliteter og personlighet.

Publisert: 04.10.18 07:02

Men under Europa League-pressekonferansen onsdag gjorde han først sitt for å sette ut nordmannen.

For på spørsmål om fremtiden virket Berge overrumplet av at trener Phillippe Clement ville at midtbanespilleren skulle formulere sine tanker om en eventuell overgang til en større klubb i januar.

Se seansen som skapte latter på pressekonferansen:

Og kanskje ble han også overrasket over hvor åpen treneren var om hvor betydningsfull han mener nordmannen er for klubben som ligger på annenplass i den belgiske toppdivisjonen.

– Sander er veldig viktig for laget. Ikke bare på grunn av kvalitetene hans, men på grunn av personligheten, sier Clement, som mener det var riktig av Berge å ikke forlate Belgia til fordel for en større liga i sommer.

– Vi forventer ikke at han blir i Genk i to-tre år til når han utvikler seg som nå.

Men Clement ser helst at nordmannen ikke tar neste steg allerede når overgangsvinduet åpner i januar. Både med tanke på klubbens beste og for Berges del.

Viktig utstillingsvindu

– I vinter? Man vet aldri hva som skjer i fotball. Men jeg mener det alltid er bedre å ha oppkjøringen foran en sesong for å bli vant til nivået hvis man skal gå til en større liga.

– Vi håper han blir i hvert fall ut sesongen og at vi kan fullføre en flott sesong sammen.

Selv svarer den norske landslagsspilleren, som har vært ryktet bort en rekke ganger , at spill i Europa League er viktig for å vise seg frem og selv se hvor han står i forhold til spillere på topplag i resten av Europa.

– Jeg er veldig tilfreds med situasjonen min og klubbhverdagen min i Genk. Her får jeg god matching på riktig nivå og får være en lederskikkelse i et litt ungt lag. Dette er den riktige veien videre – å spille i den belgiske ligaen, i Europa League og den belgiske cupen.

– Målet er å ta neste steg til sommeren?

– Ja, det er det vi jobber for, selvfølgelig, å få en god sesong her og ta det deretter, sier Berge.

– Bedre enn Besiktas

Torsdag kveld klokken 21 står han på motsatt banehalvdel når Sarpsborg 08 skal forsøke å sette en stopper for en stygg statistikk med syv tap på rad.

Berge har på sin side bare tapt én kamp – det norske landslagets forsmedelige nederlag i Bulgaria – siden han gjorde comeback etter syv måneders skadeavbrekk 20. mai.

Sarpsborg-trener Geir Bakke har ikke har fokusert spesielt på den norske midtbanespilleren.

– Det er en spiller som kan få kampene litt inn i sin gate. Han har hatt vanvittig suksess der borte. Vi kommer nok også til å kjenne på kvaliteten hans, men dette er et lag spekket av kvalitet, sier Bakke.

Han mener Genk er bedre enn Besiktas, som Sarpsborg tapte 3–1 mot borte i forrige runde.

– De virker mer robuste i organiseringen sin og de bruker enda kortere tid på å omstille, sier Bakke.

Det ble latter da belgisk presse spurte Joachim Thomassen om hvordan han tror kampen mot Genk kommer til å ende:

Hjelpende hånd fra gamle venner

I forberedelsene til kampen har Sarpsborg fått en utstrakt hånd fra gamle kjenninger i Belgia. I vinter ble Krépin Diatta og Sigurd Rosted solgt til henholdsvis Club Brugge og Gent, og er nå Genks konkurrenter i ligaen.

Joachim Thomassen bekrefter at de to har gitt gamleklubben input om torsdagens motstander.

– Vi snakker med våre gamle venner Rosted og Krépin. Men de kan ikke spille kampen for oss. Det er de elleve på banen og trenerne som må gjøre jobben, sier Sarpsborg-kapteinen.

– Jeg tror ikke Krépin er så veldig analytisk, og kjenner jeg Sigurd Rosted rett så tror jeg heller ikke han hadde kunnet gå mer i dybden enn det vi greier å finne ut selv, legger trener Bakke til.