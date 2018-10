Reagerer med undring på Mourinhos uttalelse om spillerkvalitet

FOTBALL 2018-10-03T11:06:34Z

Manchester United-manager José Mourinho (55) uttalte etter 0–0-kampen mot Valencia at spillerne hans ikke har «spesielle kvaliteter». Det får flere til å reagere.

– Manageryrket handler om å skape begeistring, og å gjøre enkeltspillere og kollektivet bedre. Hvor treffer Pep Guardiola og Jürgen Klopp så godt som ledere? De øser ut med tillit, kjærlighet og respekt til sine spillere, sier Viasat-kommentator Roar Stokke til VG.

Han er en av dem som synes Mourinhos uttalelser etter den målløse kampen mot Valencia er merkelige:

– Etter et par dårlige resultater er det normalt at selvtilliten daler. Jeg krevde innsats, men spesielle kvaliteter kan man ikke kreve når man ikke har det. Man kan kreve innsats, og jeg synes de leverte det, sa Moruinho kort tid etter oppgjøret på Old Trafford.

– Mourinho har brukt nok penger til å ha den kvaliteten han etterlyser i troppen sin. Man må i stedet spørre seg; Hvilke spillere har tatt nye steg under Mourinho? United-spillerne leser og hører hva han sier, og hva gjør det med lagfølelsen og stemningen og stadig lese at han devaluerer dem og mener laget ikke er godt nok? spør Stokke.

I Viasat-studio var det også undring etter at intervjuet med Mourinho ble vist i går kveld.

– Han forskyver igjen ansvaret over på spillerne sine. Hva med å stille seg foran dem en gang de gjør som de skal. Spillere som ikke føler trygghet og tillit leverer ikke på topp. Det er ingen tvil om at kvaliteten på de spillerne han har holder et høyt nok nivå, men prøv å løfte dem litt, sa en hoderystende Rune Bratseth som var i Viasat-studio som ekspert.

Studiokollega Morten Langli mener riktignok at kampen var en opptur rent sportslig for United. Han mener det Manchester United leverer må måles opp mot det de nylig har gjort – ikke storhetstiden da Alex Ferguson var manager:

– Dette var et klart steg i riktig retning fra hva vi har sett mot Wolverhampton (1–1 hjemme), Derby (tap hjemme etter straffespark) og West Ham (1–3-tap borte) som er de tre siste kampene. Kampen mot West Ham var helt forferdelig å se på, sa Langli.

Uansett er det ikke noe tvil om at det har vært mye negativt rundt Mourinho, og det Manchester United har levert denne sesongen. Dette var den fjerde strake hjemmekampen i alle turneringer uten seier, noe Mourinho aldri har opplevd før som manager.

I tillegg er det mye som tyder på at en dyrekjøpt spillergruppe ikke akkurat har blomstret under hans ledelse. Paul Pogba og Alexis Sánchez er eksempler på at laget har mye å gå på.

– Jeg har lenge lekt med tanken – hva om Klopp eller Guardiola hadde trent og motivert disse spillerne i et par sesonger, hvordan ville de fremstått? Jeg tror de ville fått mye mer ut av spillerne og skapt den nødvendige begeistringen, mener Stokke.

– De siste årene har spillerlønninger eksplodert og spillerne er klodens superstjerner. Klopp og Guardiola takler dette. Men gjør Mourinho det? Takler han nåtidens superstjerner, eller blir det en maktkamp? Det var jo samme greia i Real Madrid også, der ikke spillerne sto samlet bak Mourinho, sier Stokke.