MÅLKALAS: Kristiansund leverte en fest av en fotballkamp mot et svakt Tromsø-lag og vant fullt fortjent 5–1. Liridon Kalludra gratulerer Bendik Bye med 3–0. Simon Alexandersson til høyre. Foto: Tøsse, Anders / NTB scanpix

Kristiansund ga «gutan» fra Tromsø juling

FOTBALL 2018-10-07T17:53:17Z

KRISTIANSUND (VG) (Kristiansund – Tromsø 5–1) Simo Valakari og hans Tromsø ble fullstendig utspilt av Kristiansund på Kristiansund stadion.

Publisert: 07.10.18 19:53

Den første omgangen på Kristiansund stadion var det så å si enveiskjøring fra hjemmelaget. Kristiansund styrte de første 45 minuttene og ledet sjansestatistikken hele 6–0 da dommer Espen Eskås blåse til pause.

Det ble derimot bare én scoring i første omgang, men den kom på meget lekkert vis. Dan Peter Ulvestad la inn i boks på en halvvolley, og på bakre stolpe ventet Liridon Kalludra. Svensken vendte først av Onni Valakari før han blåse ballen opp i høyre vinkel til 1–0.

Gjertsen i storform

I andre omgang slapp Kristiansund seg litt bakpå, og skapte mindre sjanser. Det gjorde imidlertid ingenting med Tromsøs sjansestatistikk i første halvdel av den andre omgangen.

Den første store sjansen i andre omgang kom på et frispark fra Torgil Gjertsen, og den fant også veien inn i nettet. Gjertsen ble felt etter en frekk luke på Valakari, og frisparket han fulgte opp med var nydelig. Med høyrefoten bøyde Gjertsen ballen over muren og i mål til ellevill jubel på tribunen.

Men Kristiansund var ikke ferdig der. Bendik Bye ble felt av Magnar Ødegaard i 16-meteren og fikk straffespark. Bye gikk frem selv og tok det, og plasserte ballen nydelig ned i venstre hjørne til 3–0.

Målfest

Etter 3–0 skulle man tro at Tromsø ville ta mer over og angripe for scoring, men Torgil Gjertsen ville det annerledes da han banket inn sin andre scoring for dagen til 4–0. Seks minutter senere økte Kalludra til 5–0, før Bakenga fikk satt inn et trøstemål for et tannløst Tromsø til 5–1 på resultattavlen.

Flere scoringer ble det ikke på Kristiansund stadion, og dermed kunne Christian Michelsen og hans mannskap juble for en imponerende 5–1 seier over Tromsø.