PÅ SCORINGSJAKT: Cristiano Ronaldo og Juventus har full pott etter seks kamper i Serie A. Her fortviler Ronaldo etter en misbrukt sjanse mot Bologna sist helg. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

VG+ sender storkamper – Ronaldo og Madrid-derbyet først ut

FOTBALL 2018-09-27T10:45:19Z

Allerede førstkommende helg skal VG sende to kamper fra italiensk og spansk liga, og de blir tilgjengelige for VG+-abonnenter.

Publisert: 27.09.18 12:45 Oppdatert: 27.09.18 14:14

I samarbeid med rettighetshaver Strivesport har VG+ fått muligheten til å vise enkelte kamper fra italiensk og spansk fotball. Lørdag kl. 18.00 skal Juventus forsvare sin perfekte sesongåpning hjemme mot serietoer Napoli.

Dette er også lagene som ble henholdsvis nummer én og to forrige sesong, og tilsvarende oppgjør i fjor endte med 1–0-seier til Napoli etter en dramatisk scoring på overtid .

Siden da har en viss Cristiano Ronaldo blitt hentet til Juventus , og sammen med angrepskollega Paulo Dybala blir det duell mot Napoli-duoen Arkadiusz Milik og Dries Mertens.

– Det at vi sammen med VG kan få tilby ekte «fotballgodis» på lørdag i form av Cristiano Ronaldos Juventus mot Carlo Ancellotis Napoli, og rett etterpå et brennhett Madrid-derby, er noe vi ser frem til. Jeg tror det blir en opplevelse for alle fotballelskere, sier Kristian Hysén i Strivesport .

For kl. 20.45 sparkes Madrid-derbyet i gang på Santiago Bernabéu når Real Madrid tar imot Atlético Madrid.

Real gikk på en fryktelig smell mot Sevilla onsdag kveld , og Atletico er to poeng bak Real og serieleder Barcelona som begge står med 13 poeng etter seks kamper.

Forrige sesong endte kampen 1–1, etter scoringer av Cristiano Ronaldo og Antoine Griezmann. Sistnevnte er etter all sannsynlighet på banen igjen, mens Ronaldo som nevnt har reist til Juventus.

Men spillere som «verdens beste» Luka Modric , Gareth Bale og Karim Benzema bør ha potensial til å gi Atletico-keeper Jan Oblak nok å henge fingrene i.

Sender flere kamper ut året

VG vil vise to kamper i måneden ut året. Neste kamper ut er Barcelona mot Sevilla 20. oktober, og derbyoppgjøret Inter mot Milan 21. oktober.

De andre kampene vil bli annonsert når endelig tidsplan er satt.

–Hvorfor har VG bestemt seg for å sende disse kampene?

– VG har det siste året hatt rettigheter til blant annet den historiske debuten til Cecilia Brækhus på amerikansk TV , og vi viste 120 kamper fra Norway Cup i august . Nå er vi svært glade for å kunne tilby våre abonnenter toppkamper fra italiensk og spansk liga, sier fungerende administrerende direktør i VGTV, Thomas Manus Hønningstad.

