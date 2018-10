Kings erstatter avgjorde i norsk duell

(Bournemouth – Crystal Palace 2–1) Joshua King og Bournemouth så ut til å bli snytt av dommeren i duellen med Alexander Sørloth, men to minutter før slutt sørget et straffespark for tre nye Bournemouth-poeng.

Publisert: 01.10.18 22:53

Like etter at Joshua King hadde blitt byttet ut – og Alexander Sørloth hadde kommet inn for Bournemouth – pekte dommer Mike Dean på straffemerket.

I fraværet av nettopp Joshua King fikk innbytter Junior Stanislas ansvaret fra straffemerket. Han sendte keeper en vei, og ballen midt i mål, og dermed gikk Bournemouth opp i ledelsen like før slutt.

– Det var åpenbart et stort øyeblikk siden det var 1–1 og det ikke var mange minuttene igjen, men jeg følte meg komfortabel da jeg tok straffen, sa matchvinneren i et intervju vist på TV 2 like etter kampslutt.

Crystal Palace løftet ballen opp de siste minuttene i håp om en utligning, men det ville seg ikke for Alexander Sørloth & Co.

– Et øyeblikk med idioti av Sakho ødelegger for Crystal Palace, oppsummerte TV 2s Trevor Morley i studio etter kampen.

Han viste til straffesituasjonen, der Mamadou Sakho var oppe med en hånd i fjeset på Bournemouths Aké. Også Alexander Sørloth var involvert i situasjonen, men det var tydelig at det var Sakho det ble blåst på.

Dermed toppet en vond uke seg for Crystal Palace-forsvareren. I forrige serierunde, like før slutt på stillingen 0–0, bommet han på åpent mål mot Newcastle.

– Jeg synes vi fortjente å vinne denne kampen. Crystal Palace har mange gode spillere og gjorde det vanskelig for oss, men jeg synes vi til slutt gjorde nok til å fortjene denne seieren, sier matchvinner Stanislas.

Drømmestart for vertene

I mandagens oppgjør tok det bare fem minutter før vertene tok ledelsen etter en flott opprulling på venstresiden. Ballen endte hos Callum Wilson, som feilvendt var sterk da han trillet den videre til lagkamerat David Brooks. På første touch bredsidet han ballen kontant i mål via tverrliggeren.

Bournemouth åpnet oppgjøret best, men utover i omgangen yppet gjestene fra London seg mer og mer.

Palace-offensiven fortsatte også etter pause, og allerede ti minutter ut i omgangen ga det uttelling.

Offside-scoring

Wilfried Zaha var både heldig og dyktig da han vant tilbake ballen på Bournemouths banehalvdel. Zaha tok med seg ballen og spilte fri lagkamerat Patrick van Aanholt som etter hvert banket ballen i nettaket.

TV-bildene viste at van Aanhold var i klar offsideposisjon, men det fikk ikke dommerteamet med Mike Dean i spissen med seg – og dermed var utligningen et faktum.

– Dette er nesten en dommerskandale, tordnet TV 2-kommentator Kasper Wikestad før han nedtonet kritikken litt da han fikk se reprisen.

Bournemouth hevet seg stort utover i omgangen, og mot slutten kom de seg til et par feite sjanser. Spesielt Callum Wilson burde scoret da han kom helt alene med keeper, men til slutt betydde det lite ettersom Stanislas straffescoring like før slutt ble avgjørende.

Resultatet betyr at Bournemouth har fått en glimrende start på sesongen. Etter syv serierunder er Joshua King & Co. oppe på en råsterk 7.-plass på tabellen med sine 13 poeng. Crystal Palace er på 13.-plass med sine syv poeng.