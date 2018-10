DRAMA: Manchester Uniteds Chris Smalling tar et solid tak rundt Valencias Michy Batshuayi i tirsdagens TV2-sendte Champions League-oppgjør. Foto: PHIL NOBLE / X01988

TV 2 vant Champions League-striden med Viaplay

FOTBALL 2018-10-05T14:47:01Z

Retten har gitt TV 2 rett: Mange av Viaplay-kundene kan ikke lenger følge de TV2-sendte Champions League-kampene.

Publisert: 05.10.18 16:47 Oppdatert: 05.10.18 17:19

Den såkalte NENT-gruppen, som blant annet har Viasat-kanalene, har foreløpig ikke rukket å vurdere om de vil gå videre med saken.

– Vi tar rettens kjennelse til etterretning og må midlertidig blokkere de Champions League -kampene som TV 2 viser, for enkelte kundegrupper, sier Line Vee Hanum, kommunikasjonsdirektør i NENT-gruppen, til VG.

Kjennelsen ble først omtalt av Kampanje .

– Det er viktig å understreke at det ikke gjelder alle våre kunder. Det gjelder dem som har kjøpt tilgang til Viaplay gjennom distributørene Get, Canal Digital Satellitt og NextGenTel, opplyser kommunikasjonsdirektøren.

Inntil nå har alle Viaplay-kunder kunnet følge samtlige Champions League-kamper på strømmingtjenesten Viaplay, også de kampene som TV 2 sender.

Tidligere har samtlige Champions League-matcher gått bare på det som vi ofte har kalt «Viasat-kanalene». Fra og med i høst har NENT-gruppen såkalt «sublisensiert» to kamper pr. runde til TV 2. TV 2 betaler drøyt 80 millioner kroner per sesong for Champions League-rettighetene, heter det i kjennelsen.

– Hvor mange av deres Viaplay-kunder blir rammet?

– Det har jeg dessverre ikke tall på ennå, sier Line Vee Hanum.

Men det gjelder altså dem som har tilgang til strømmetjenesten Viaplay gjennom TV-distributørene Get, Canal Digital Satellitt og Nextgentel. .

– Vil dere gå videre med saken?

– Vi har fått kjennelse sent fredag ettermiddag, og må lese den skikkelig før vi vet hva vi gjør videre.

NENT Group må også betale 352 588 kroner i saksomkostninger.

– Vi er selvfølgelig godt fornøyd med at retten er enig med oss. Men dette er ikke endelig avgjort, vi har fått en frist av retten til å ta ut en voldgiftssak - for den endelige avgjørelsen. Og det kommer vi til å gjøre, sier juridisk direktør i TV 2, Tomas Myrbostad, til VG.

– Hva betyr dette for TV 2?

– Det innebærer at NENT Group og Viasat må respektere TV 2s eksklusivitet rundt disse to kampene. De kan ikke levere Viaplay med våre kamper som en del av en integrert eller rabattert tjeneste fra TV-distributører i det norske markedet. Dette gjelder fra og med neste runde av Champions League, forteller han.

I mai ble det kjent at TV 2 hadde inngått samarbeid med Nordic Entertainment Group (NENT Group, som eier blant annet TV3, Viafree og Viaplay) om rettighetene til Champions League.

– Jeg er enormt glad for at vi har sikret oss denne rettigheten. Nå skal vi vise to av de aller mest attraktive kampene hver eneste runde, inkludert finalerundene. Disse vil bli vist eksklusivt på TV 2s kanaler i Norge og tilgjengeliggjort på TV 2 Sumo. Også finalen vil vises på TV 2, sa TV 2-sjef Olav Sandnes til egen kanal den gang.