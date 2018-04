Sogndal-Bakke overrasket «alle» med laguttaket

Publisert: 03.04.18 20:58 Oppdatert: 03.04.18 22:07

AALESUND (VG) (Aalesund–Sogndal 0-0) Det ble med ett poeng til hvert av lagene da Aalesund møtte Sogndal til seriepremiere i OBOS-ligaen.

Før kampen var det knyttet stor spenning til hvordan lagene ville se ut, og Sogndal-trener Eirik Bakke fikk virkelig diskusjonen blant journalister og kommentatorer til å gå varmt da lagoppstillingene ble offentliggjort. Da var Ulrik Fredriksen, som egentlig er forsvarsspiller, satt opp som spiss. Det til tross for at både Ulrik Flo og Sigurd Haugen satt på benken.

– Både Sigurd og Ulrik er svært aktuelle til å starte til neste helg, men jeg mente dette at vi måtte ha mer fysikk på topp i dag. Han fortjener å spille etter å ha vært fantastisk gjennom oppkjøringen, så får han i tillegg fin læring i en ny posisjon, smiler Bakke lurt til VG etter kampen.

Han var ikke særlig fornøyd med å skulle ta bussen hjem til saftbygda uten alle tre poengene i bagasjen.

– Jeg er skuffa over at vi ikke vinner i dag. Vi er det beste laget og gjør en veldig solid bortekamp. Vi presser høyt og jager, men så er vi dessverre ikke helt gode nok i siste tredjedel av spillet vårt, sier Bakke skuffet.

– Jeg er en «potet»

For Ulrik Fredriksen sin del, så gjorde det ikke så mye at han skulle spille på topp. 18-åringen tok det hele med et smil, og gledet seg til å spille spiss da han fikk hint om det fra Bakke noen dager i forveien.

– Selvsagt litt nytt, men jeg er ”potet” som gir alt uansett hvor jeg spiller. Jeg bidrar med mye løpskraft og energi, så kanskje det var det han ville ha, spør Fredriksen i pressesonen etter kamp og ser lurt mot Sogndal-treneren.

Han mener selv at han kan passe fint som spiss, og sikter til at han spilte det for ikke så veldig lenge siden i EM-kvalifikasjonen Norges U19 landslag hadde nå i mars.

– Da hadde vi en plan om å dytte meg opp mot slutten av kampene for å få mer trøkk i boksen. Det skjedde i alle tre kampene, og jeg syntes egentlig det bare er kjekt å spille fotball uavhengig av hvor på banen det er, smiler den selvutnevnte ”poteten”.

Ny formasjon

Ikke bare var det Ulrik Fredriksen som fikk folk til å gruble. Sixten Dalen Jensen som signerte for klubben i forrige uke, som har spilte for Fjøra i 3. divisjon i 2017 var også inne i laget. Dermed gikk Sogndal fra å spille den klassiske 4-4-2’en til å ligge i en 4-3-3 formasjon.

– Jeg følte det var rett i dag, så fikk vi inn Sixten som indreløper. Han løper helt ufattelig mye og kommer bare til å bli bedre og bedre for oss. Han er en spennende gutt som kom til oss i oppkjøringen og han er et prakteksempel på at hvis du spiller godt, så spiller du. Helt uavhengig av navn, forteller Bakke.

Dalen Jensen var veldig glad og overrasket over at han skulle starte allerede i første serierunde.

– Det er veldig kjekt, også er det i tillegg borte på Color Line Stadion. Jeg hadde faktisk ikke trodd jeg skulle få sjansen, men jeg føler jeg kommer godt fra det, sier 21-åringen.

– En jevn og hard kamp

Aalesund åpnet serieåpningen best på hjemmebane, og kunne etter bare fem minutter gå opp i ledelsen da Oddbjørn Lie sendte ballen i stolpen. Stanisa Mandic på Sogndal hadde også et stolpeskudd i andre omgang, men Lars Bohinen gikk av banen med ett poeng og 0–0 som fasit i Aalesund-debuten.

– Det ble en veldig jevn og har kamp her ute. Vi åpner klart best, men så tar Sogndal litt over utover i første omgang. De siste 45 blir vi litt dype, og sliter litt, men vi tar med oss at vi forsvarer oss bra mot et godt Sogndal-lag, forteller Aafk-treneren til VG.

Han valgte å gå ut i en 3-5-2 formasjon i serieåpningen med de nyinnkjøpte spissene Torbjørn Agdestein og Holmbert Aron Fridjonsson i tospann på topp. Bohinen slår fast at de to er de klart første valgene på spissplassene, men avskriver likevel at de nødvendigvis skal spille sammen til enhver tid.

– De er absolutt de klare førstevalgene mine på topp, men vi vil ikke alltid spille 3-5-2, så vi får se da, sier Bohinen lurt.

Med ett poeng til hvert av lagene, plasserer det dermed Sogndal på en 10. plass og Aalesund på plassen bak. Neste kamp for Sogndal er hjemme mot Tromsdalen, mens Aalesund skal til Levanger.