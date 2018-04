Wenger om den politiske spenningen: - Ingen vet helt hva som foregår

Publisert: 05.04.18 08:34

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-05T06:34:19Z

Arsenal-manager Arsène Wenger håper den politiske spenningen mellom Storbritannia og Russland ikke får konsekvenser for Europa League-oppgjørene mot CSKA Moskva.

• Her er torsdagens oddstips

– Ingen vet helt hva som foregår, men det ser ut som om de diplomatiske forbindelsene mellom Storbritannia og Russland er kompliserte, sier Arsène Wenger.

Den franske Arsenal-manageren og hans menn skal ut i dyst mot russiske CSKA Moskva, og naturlig nok er det et spørsmål om hvordan de to oppgjørene kommer til å forløpe.

Alt er nemlig ikke fryd og gammen mellom de to stormaktene, det etter at en tidligere russisk spion ble forgiftet i Storbritannia .

Britene mener det er Russland som står bak, og i kjølvannet av saken har flere russiske diplomater blitt utvist fra vestlige land - og Russland har svart med å utvise diplomater i retur.

Også den norske ambassadøren Leidulv A. Namtvedt har måttet pakke sakene sine .

Les mer om Skripal-saken.

– Vi prøver bare å fokusere på kampen. Man kan ikke bli altfor opptatt av tingene som skjer rundt, sier Arsenal-forsvarer Calum Chambers ifølge Evening Standard .

– Jeg bare håper den (politiske situasjonen) ikke kommer til å påvirke kampene våre eller bortesupporterne som reiser på kamp, sier Wenger.

Den franske manageren var ikke bare full av bekymringer i forkant av møtet mot russerne. Han kom også med en gladmelding til egne fans før den første av to Europa League-kvartfinaler mot CSKA Moskva.

Alexandre Lacazette er friskmeldt, og kan komme til å starte kampen ettersom Pierre-Emerick Aubameyang ikke er spilleberettiget for London-klubben i Europa.

VGs tips: Arsenal-seier med handikapp.

Arsenals håp om å kvalifisere seg for neste sesongs Champions League ser ut til å stå på om laget vinner Europa League. For 13 poeng opp til Tottenham på fjerdeplass i Premier League er bare for langt opp.

Politiske undertoner eller ei - en Europa League-kvartfinale er det ingen grunn til å underpriotere før neste ukes returmatch i Moskva.

CSKA Moskva er i form og er bare fem poeng bak tetlaget og byrival Lokomotiv i hjemlig russisk liga. Men vi tror det stopper for moskovittene her.

Nord-London-vertene har nemlig tatt turneringen såpass på alvor denne sesongen at fire av fem hjemmekamper er vunnet med to mål eller mer. Derfor foreslår vi hjemmeseier i et 0–1-handikappspill til 1,95 i odds - et spill som må kombineres. Spillestopp er kl. 21.00, og kampen vises på MAX.

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.