Årgangen som utfordrer Lagerbäck-tradisjonen: – Veldig uvanlig

Publisert: 26.03.18 06:36

TIRANA (VG) Under Islands EM-eventyr for to år siden startet ikke Lars Lagerbäck (69) med én spiller under 24 år i elleveren. Når hans norske landslag er i ferd med å ta form, er det med en tenåring og en 20-åring i to av sjefrollene.

For Sander Berge (20), bare han blir kvitt hamstringproblemene , er garantert en plass på midtbanen, og etter den imponerende debuten mot Australia, skyver ingen 196 centimeter store Kristoffer Vassbakk Ajer (19) vekk fra midtstopperrollen.

I tillegg er Martin Ødegaard, en spiller Lagerbäck brukte 11 måneder på å la slippe til, i troppen for annen samling på rad.

Felles for alle tre er fødselsåret 1998 – og at de er betydelig yngre enn hva som har vært normalen i Lars Lagerbäcks landslagstropper på Island og i Sverige. Svenskens valg av erfaring er velkjent.

– Ikke tilfeldig

– Det er veldig uvanlig med så unge spillere i landslaget. På den måten er de unike. Så kan man som djevelens advokat diskutere på om det handler om dem, eller konkurransen. Men de har kommet langt og er klare for å være med i troppen, sier Lagerbäck til VG.

– Det er viktig å ha sånne årganger, og jeg tror ikke det er tilfeldig. Det handler om konkurranse, og alle vi prøvde å være best i vår årgang siden vi møttes på sone- og kretslag. Jeg spilte mot Sander hele tiden, sier Kristoffer Vassbakk Ajer – som da representerte Akershus fotballkrets og møtte Berges Oslo.

Fakta Andre sterke årganger i norsk fotball siste 50 år: Født 1969: Henning Berg (100 landskamper), Stig Inge Bjørnebye (75), Ronny Johnsen (62), Lars Bohinen (49), Tore Pedersen (45), Roger Nilsen (32), Erik Hoftun (30). Født 1973: Tore André Flo (76), Ole Gunnar Solskjær (67), Thomas Myhre (56), Petter Rudi (46), Claus Lundekvam (40), Tommy Svindal Larsen (24). Født 1977: Martin Andresen (43), Eirik Bakke (27), Thorstein Helstad (38), Erik Nevland (8), Hassan El Fakiri (8), Espen Baardsen (4). Født 1990: Håvard Nordtveit (38), Ørjan Håskjold Nyland (25), Jo Inge Berget (20), Magnus Wolff Eikrem (17), Marcus Pedersen (9), Anders Konradsen (8).

– Utenom det vanlige

Med VM-seieren mot Brasil var 1998 norsk herrelandslagsfotball høyeste «peak» siden OL-bronsen i 1936. Men det kan ha vært et godt år for norsk fotball på andre måter: Også Kölns Birk Risa, med spilletid i Bundesliga denne sesongen, er født i 1998, det samme er Rafik Zekhnini (Fiorentina) og Dennis Tørset Johnsen, som prøver å slå gjennom i Ajax .

– Jeg har tenkt litt på det i nyere tid, spesielt når Martin og Kristoffer og jeg møtes på A-landslagssamling, at generasjonen er litt utenom det vanlige, sier Sander Berge, som til tross for ikke å være kampklar var en del av samlingen under dagene i Oslo, og det bør fortelle noe om Lagerbäcks ønske om å ha Genk-proffen i miljøet.

Sander Berge påpeker at trønderen John Hou Sæter, nå i Stabæk, var «helt enorm» da de var yngre.

Jakter sjelden seier

– Men vi fikk nok aldri det maksimale ut av 98-årgangen på U-landslag. Martin (Ødegaard) ble flyttet opp tidlig, jeg var litt skadet, sier Sander Berge, som spilte syv av ni kamper under Lagerbäcks første år som norsk sjef (var skadet i de to siste).

Svenskens andre år startet med 4-1-seier over Australia på Ullevaal. Med Ajer i midtforsvaret og med Ødegaard som benyttet innbytter.

Ajer fortsetter garantert når Norge skal gjøre et nytt forsøk på en borteseier på balkansk jord. Det har ikke skjedd siden Åge Hareide styrte landslaget til 2-0 borte mot Bosnia i 2007.

– De blir tatt ut når de er tilstrekkelig gode, og nå har vi bedømt at de er det. Ajer har skaffet seg den erfaringen som Sander fikk i fjor. Da er det bare et spørsmål om når man bedømmer dem som gode nok og modne nok til å gå inn i miljøet. Jeg har også opplevd unge spillere som har kommet inn og ikke lykkes, fått en «backslash», så jeg synes ikke vi skal stresse noe, sier Lars Lagerbäck på spørsmål om hvorfor han har med to tenåringer i troppen nå.