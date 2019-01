HISTORISK: Ingen har åpnet karrieren som Manchester United-manager bedre enn Ole Gunnar Solskjær. Foto: NTB scanpix

Solskjærs drømmestart best i United-historien

VG har tidligere skrevet at Ole Gunnar Solskjær har tangert Sir Matt Busbys gode start som Manchester United-manager. Det er feil. Nordmannen har allerede sikret seg rekorden som sjefen med den aller beste åpningen.

Solskjærs rekke på fem strake seirer som Manchester United -manager har blitt omtalt som en tangering av trenerlegenden Sir Matt Busbys prestasjon fra 1946, men det medfører ikke riktighet.

VGs Geir Juva har gått gjennom statistikken til de ulike United-managerne og bekrefter at Solskjær overgår alle sine forgjengere.

– Seier i sine fem første obligatoriske kamper er United-rekord, forteller Juva.

Bedre enn Mourinho

Juva understreker at statistikk kan brukes på ulike måter, men faktumet er altså dette:

Ingen har tidligere vunnet sine fem første obligatoriske kamper som Manchester United-manager.

Den forrige rekorden tilhørte José Mourinho. Den omdiskuterte portugiseren åpnet med fire seirer – hvis man regner Community Shield-triumfen mot Leicester 7. august 2016 som en obligatorisk kamp.

Så hva med Sir Matt Busby?

Skotten åpnet med fire cupkamper som United-manager, som vi anser for å være obligatoriske matcher. De oppgjørene endte med to seirer, én uavgjort og ett tap.

– I hans første sesong var det også regionalisert seriespill på grunn av krigen. Så Busbys «skikkelige» ligadebut kom først i august 1946, forteller Juva.

Hvis man har som premiss at Busby for første gang i 1946 ledet United i fullverdige seriekamper, siden det da var i en nasjonal liga, har skotten fortsatt en rekord.

Det er da bestenoteringen for flest seirer i serien på rad på sitt første forsøk, med fem.

Ingen har uansett gjort det bedre enn Ole Gunnar Solskjær i de fem første obligatoriske kampene. Mot Tottenham førstkommende søndag kan kristiansunderen vinne sin sjette strake match – og hans femte på rad i Premier League.

Sist lørdag ble Reading slått 2–0 i FA Cup-møtet på Old Trafford .

PS: Undertegnede beklager at det tidligere ble skrevet at Solskjær hadde tangert Busbys rekord. Selv om man ikke kan utelukke at det vil bli begått nye feil i fremtiden, kan man garantere at de vil bli rettet opp.