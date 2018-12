UTE: Ørjan Håskjold Nyland må forberede seg på å tilbringe litt tid på sidelinjen. Foto: Frode Hansen

Landslaget bekrefter: Nyland har røket akillesen

FOTBALL 2018-12-30T19:51:25Z

Assistenttrener for det norske landslaget, Per Joar Hansen, bekrefter overfor VG at landslagskeeper Ørjan Håskjold Nyland (28) har pådratt seg en avrevet akilles-sene.

Publisert: 30.12.18 20:51 Oppdatert: 30.12.18 21:02

Det var under trening med klubben Aston Villa det skal ha gått galt for Nyland.

– Våre medisinere har fått beskjed om at akillesen har røket. Det er det eneste vi vet. Og vi har ikke kommet i kontakt med Nyland ennå, sier «Perry» til VG.

Full rehabilitering etter en skade som avrevet akilles, som krever operasjon, er mellom tre til fire måneder. Perry spekulerer i om at det tar lengre enn det før Nyland er tilbake mellom stengene.

– Det kan fort gå et halvår uten at han er klar. Nå får vi bare håpe at han kommer seg skikkelig igjen. Villa har nok planer i sitt medisinske apparat som gjør at han får en bra lege og et bra opptreningsprogram. Dette er dessverre sånn som kan skje i fotball, sier Perry.

Mister viktige landskamper

Nyland har voktet buret 22 ganger i Championship for Aston Villa siden han forlot tyske Ingolstadt til fordel for den Birmingham-baserte klubben, og på den tiden har han sluppet inn 34 mål og holdt nullen seks ganger.

Skaden kommer på et ubeleilig tidspunkt for den norske landslagsspilleren. Opprykksjagende Aston Villa er på 9. plass i Championship, bare fem poeng bak 6. plass, som gir playoff i jakten på Premier League-spill. Blant annet har den tidligere Hødd- og Molde-keeperen vartet opp med dette for klubblaget sitt:

Nyland, som i lang tid har vært reservekeeper på landslaget bak foretrukne Rune Almenning Jarstein, mister også etter alt å dømme Norges landskamper mot Spania og Sverige i mars.

Villa har allerede blitt enige med den kroatiske keeperen Lovre Kalinic som slutter seg til klubben når januarvinduet åpner.

Klubben har foreløpig ikke kommet med en offisiell uttalelse rundt Nylands situasjon.

Saken oppdateres.