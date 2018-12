Manchester United fikk Young Boys-hjelp – men tapte

(Valencia – Manchester United 2–1, Young Boys – Juventus 2–1) Med seier i Spania ville Jose Mourinhos mannskap tatt gruppeseieren, men var i realiteten ikke i nærheten.

Publisert: 12.12.18 23:08 Oppdatert: 12.12.18 23:57

Marcus Rashford reduserte til 1–2 i det 87. minutt, men det var for sent for Manchester United som kom tidlig bakpå på Mestalla i Valencia.

Etter 17 minutter banken Carlos Soler ballen lavt i det lengste hjørnet bak vikarkeeper Sergio Romero, og tidlig i andre omgang satte Phil Jones ballen i eget nett. Klønete av midtstopperen, og svakt av keeper Romero.

Det hjalp lite for United at gruppejumbo Young Boys vant 2–1 hjemme mot Juventus. Guillaume Hoarau scoret to ganger før Paulo Dybala reduserte ti minutter før slutt.

For Manchester United var ikke i nærheten av å ta tre poeng mot Valencia. Innbytter Rashford headet kontant i nettet i det 87. minutt, men det ble med den ene scoringen.

Så ofret da heller ikke bortelaget all verden i denne kampen, og muligens var Mourinho mer opptatt av søndagens Premier League-oppgjør borte mot Liverpool enn muligheten for gruppeseier.

– Spillerne var ikke fornøyde med resultatet. De forsøkte, og fortjente trolig et annerledes resultat. De fightet for det, sa Mourinho til Viasat etter kampen.

– Turneringen har vært veldig positiv. Vi klarte oss i en gruppe med en av de største vinnerkandidatene (Juventus, red. anm.), med Valencia og vi kom oss videre med en kamp til gode - og var ikke avhengige av resultatet her i kveld, oppsummerte Mourinho.

Sane herjet for City

Byrival Manchester City vant fortjent 2–1 hjemme mot Hoffenheim. Gjestene tok ledelsen på straffe da Andrej Kramaric scoret sikkert fra 11-meteren.

På overtid av første omgang banket Leroy Sane inn et frispark fra nesten 30 meter, og samme mann ordnet 2–1 etter en times spill.

City var gruppevinnere før kampen, og Lyon tok annenplassen etter 1–1 borte mot Sjakhtar Donetsk.

Disse lagene er videre fra gruppespillet i Champions League:

* Gruppe A: Borussia Dortmund og Atlético Madrid

* Gruppe B: Barcelona og Tottenham

* Gruppe C: Paris Saint-Germain og Liverpool

* Gruppe D: Porto og Schalke

* Gruppe E: Bayern München og Ajax

* Gruppe F: Manchester C. og Lyon

* Gruppe G: Real Madrid og Roma

* Gruppe H: Juventus og Manchester U.

* Åttedelsfinalene trekkes mandag.