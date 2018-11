BACK ON TRACK: Håvard Nordtveit, her på landslagets strandhotell på Kypros, er glad for at han har funnet tilbake til toppformen i tyske Hoffenheim og på landslaget. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

West Ham betalte 39 mill. for å kvitte seg med Nordtveit

NIKOSIA/OSLO (VG) Håvard Nordtveit (28) og agent Jim Solbakken (46) fikk godt betalt da nordmannen forlot Premier League-klubben West Ham i fjor.

Det viser dokumenter VG sitter på gjennom datalekkasjen Football Leaks.

Oppholdet i West Ham ble aldri som Nordtveit så for seg da han signerte en femårskontrakt med klubben i 2016. Bare ett år senere forsvant han til tyske Hoffenheim.

– Uten spillerens ønske om å gå ned betraktelig i lønn, så ville denne overgangen aldri ha vært mulig, uttalte tyskernes sportsdirektør Alexander Rosen den gangen.

Men om Nordtveit gikk betydelig ned i lønn da han skrev under for Hoffenheim, så fikk han i det minste med seg en hyggelig sluttpakke fra West Ham: Klubben betalte 34 millioner kroner til Nordtveit for å bryte kontrakten. Det tilsvarer trolig én årslønn.

– Jeg diskuterer ikke personlige ting, sier Nordtveit da VG legger frem opplysningene og dokumentasjonen for ham.

I tillegg kunne agent Jim Solbakken putte 4,8 millioner i lomma idet avtalen ble avsluttet. VG har uten hell forsøkt å få en kommentar fra agenten.

– Meg selv som valgte å gå

Hoffenheim betalte på sin side åtte millioner euro – rundt 77 millioner kroner – for å sikre seg Nordtveit. Det betyr at regnestykket ble hyggelig for West Hams del: De hadde hentet nordmannen gratis ett år tidligere, og sparte nå fire år med lønn.

– Det var meg selv som valgte å gå vekk. Det var ikke sånn at vi ble pushet ut av West Ham. Det var en gjennomgang med familien og med Jim Solbakken der vi fant ut at Bundesliga passer meg bedre personlig som spiller enn det Premier League gjorde. Jeg hadde en lengre kontrakt enn ett år i West Ham, og stortrivdes der, men jeg synes generelt at jeg passet bedre i Tyskland, forklarer Nordtveit, som denne høsten har kunnet juble for mål i Champions League :

VG skrev for to år siden hvordan avtalen med West Ham gjorde Nordtveit til Norges best betalte fotballspiller . Hverken John Carew, Tore Andre Flo eller John Arne Riise skal ha tjent like mye penger som rogalendingen gjorde i sitt ene år i West Ham.

– Jeg er smart. Jeg har tenkt på fremtiden min. Jeg legger ikke noe i aksjer, jeg kjører på i eiendom der jeg skal bo og leve når jeg kommer hjem, sa Nordtveit til VG i 2016.

– Lønn var ikke så veldig viktig

Men denne våren, under sin første sesong for tyske Hoffenheim, kunngjorde Nordtveit at han ikke vil sette sin fot i lukrative Premier League igjen. «Det er over for meg», sa han til tyske Kicker .

– Det har alltid vært en guttedrøm for meg å kunne spille i Premier League. Nå har jeg i alle fall noen kamper i beltet, så det var en drøm som gikk i oppfyllelse, sier Nordtveit.

– Du ble nødt til å gå betydelig ned i lønn da du dro tilbake til Tyskland?

– Det handlet først og fremst at jeg ville finne tilbake til godfølelsen i fotballen og karrieren. Lønn skal jeg ikke gå inn på, men det var ikke så veldig viktig for min del akkurat da.

Etter et vanskelig 2017 med lite spilletid har Nordtveit i år blitt en viktig brikke både for Lars Lagerbäcks Norge og for Hoffenheim. «Pilene peker oppover igjen», sier 28-åringen.