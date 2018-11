BOMMET: Alexander Sørloth fortviler etter å ha bommet på åpent mål mot Kypros. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Sørloth fortviler: – Kun de jævla målene som skal inn

NIKOSIA (VG) Det norske landslaget feiret mandag kveld gruppeseier i Nations League, men Alexander Sørloth (22) sitter igjen med en bitter bismak.

Crystal Palace-spissen har slitt med lite spilletid i Premier League og ble følgelig vraket av landslagssjef Lars Lagerbäck til troppen mot Slovenia og Kypros. Men på grunn av Joshua Kings forfall ble han hentet inn igjen.

Etter et anonymt kvarter mot Slovenia fikk trønderspissen muligheten i 20 minutter i 2–0-seieren mot Kypros . Det var nok tid til å skaffe seg to gigantiske muligheter, men Sørloth misbrukte begge – først en for veik avslutning fra kort hold, så en bom på åpent mål.

– Jeg prøver så godt jeg kan å glemme det, bare gå videre. Ser du bort fra sjansene, så gjør jeg jo et godt innhopp. Det er kun de jævla målene som skal inn. Men det er gjerne litt sånn som spiss at enten så sitter alt, eller så sitter ingenting, sier en slukøret Sørloth til VG.

Her kan du se høydepunktene fra Norges seier over Kypros:

«Vondt i magen»

Målet hans i ligacupen mot Swansea i slutten av august er Sørloths eneste på de siste fem månedene. Dermed hadde det smakt ekstra godt med et par landslagsmål på Kypros.

På sosiale medier ble det uttrykt sympati og medfølelse etter spissens sjansesløsing. «Huff. Fikk vondt i magen av Sørloth», skrev for eksempel Eurosport-profil Susanne Wergeland på Twitter etter den andre misbrukte muligheten.

– Jeg skal selvfølgelig score, det tror jeg de fleste skjønner. Det er sånn i fotball, det er opp- og nedturer, og jeg er i en dal akkurat nå, sier Sørloth.

– Hva kan du gjøre for å snu det?

– Det er egentlig ikke så mye å gjøre. Det er bare snakk om å få det første målet. Jeg vet at ketsjupeffekten kommer hvis jeg scorer ett. Da kan jeg slippe ned skuldrene.

Tarik: – Kommer til å lære av dette

Trønderkamerat Markus Henriksen erkjenner at Sørloth «hadde to veldig store muligheter han burde scoret på», men roser spissen for de andre bidragene etter innhoppet.

– Jeg synes han gir oss et helt annet spillmønster fordi han er så stor og vanskelig å håndtere. Stopperne deres var ganske store og solide, men han brukte dem som ryggsekk, sier Henriksen til VG.

Spisskollega Tarik Elyounoussi har følgende oppmuntrende beskjed til Sørloth:

– Jeg har vært der jeg også. Alle må ha en sånn periode. Jeg kan love deg at du kommer styrket ut av den perioden. Det er mye å lære. Alexander er jo så ung, han kommer til å lære av dette. Han an er et dyr, så han kommer nok styrket ut av det.