UBALANSE? Trond Ivar Døvle håper å være i mer balanse enn dette da han søndag dømmer cupfinalen mellom Rosenborg og Strømsgodset på Ullevaal stadion.

Dommer Døvle traff nesten på spådommen: «Målet var cupfinale i 2016 ...»

Cupfinale-dommerne Trond Ivar Døvle og Emilie Rodahl Dokset får ikke vært med på cupfinale-seminaret for dommere i år – rett og slett fordi de skal dømme finalene.

Grunnen er at seminaret i 2018 er lagt til Kiel-fergen. Båten tar fra land torsdag klokken 14 og er tilbake i Oslo lørdag klokken 10. Det passer dårlig med forberedelser til cupfinalene.

– Dette er godt planlagt, og det er en prøveordning i 2018. Døvle, Dokset og deres team er ikke med på båten. Det er beskyttende overfor dem som skal dømme, de skal ikke på sjøen rett før kampene, sier dommersjef Terje Hauge til VG.

I stedet blir det en variant, for å få til den vanlige markeringen av dem som skal dømme finalene: De møter på båten klokken halv elleve torsdag – og forlater den igjen før båten tar av fra Oslo, retning Kiel.

Dommerteamene i finalene Herrefinalen: Hoveddommer: Trond Ivar Døvle Assistentdommer: Morten Jensen Assistentdommer: Eivind Hansen 4. dommer: Kristoffer Haugenes. Kvinnefinalen: Hoveddommer: Emilie Rodahl Dokset Assistentdommer: Silje Elisabeth Thoresen Assistentdommer: Marit Skurdal 4. dommer: Sarah Fatemeh Zangeneh

– Vi går glipp av en del av det faglige, ellers er dette helt greit. Vi møter opp da båten ligger til kai i noen timer, sier Trond Ivar Døvle (43), som skal dømme herrefinalen mellom Rosenborg og Strømsgodset søndag.

Han gleder seg stort til cupfinalen. I utgangspunktet dro han i gang dommergjerningen, i sin tid, kun for at kompisene hans skulle få spille fotball.

– Det fungerte ganske bra. Så jeg fortsatte. Og her er jeg nå, med cupfinalen, sier Døvle, som er tidligere keeper, og har så vidt spilt på nivå tre i divisjonssystemet.

– Jeg er en avdanket spiller, med noen minutter bak meg i 2. divisjon. Og så holdt jeg nullen i en NM-kamp, sier Døvle til VG.

Han forteller at han, til kompisene, da han skjønte at han faktisk fungerte som dommer, sa: «Jeg skal dømme cupfinalen i 2016». Det var ikke mange som trodde på han, men to år «etter skjema» er han altså klar for Ullevaal og finalen.

Han vet godt at dette er hans store opplevelse som dommer.

– Jeg dømmer ikke internasjonalt. Cupfinalen er det store, og den klarte jeg å få, sier Trond Ivar Døvle. Han har vært fast dommer i Eliteserien siden 2014.

– Skrekkscenarioet er som vanlig at vi bommer i en avgjørende situasjon, men jeg tenker ikke annerledes på denne kampen enn på andre kamper, sier Trond Ivar Døvle.

Dommersjef Terje Hauge sier om cupfinale-dommeren:

– Trond Ivar Døvle har teft, han har fotballforståelse og er flink til å håndtere spillere og situasjoner. Alle kampene blir «normale» med Døvle. Over en lengre periode har han vært jevnt god, en god kampleder, og da fortjener han også å få dømme cupfinalen.

Cupfinalens 4. dommer, Kristoffer Haugenes, skal dømme torsdagens opprykkskamp mellom Aalesund og Sogndal. Dommersjef Terje Hauge innrømmer at det delvis skyldes «båtturen» til Kiel.

– Vi mente vi ikke kunne ta flere fra det seminaret vi skal på. Haugenes er FIFA-dommer, og har dømt 20 kamper i Eliteserien i år. Og siden han uansett skal være hjemme, på grunn av cupfinalen, settes han opp på Aalesund-Sogndal, sier Terje Hauge.