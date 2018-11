Glimt gjorde jobben selv – berget plassen

FOTBALL 2018-11-24T19:15:58Z

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Bodø/Glimt 1–1) Både Rosenborg og Bodø/Glimt hadde grunn til å feire etter uavgjortresultatet. Nå kan trønderne feire gull. Nordlendingene feirer fornyet eliteserieplass.

Erik Eikebrokk

Publisert: 24.11.18 20:15

Bodø/Glimt sikret seg det ene poenget de behøvde for å være klar for en ny sesong i Eliteserien, uavhengig av resultatene i de andre kampene.

Rosenborg gikk som vanlig høyt ut før kampen og lovte offensiv og underholdende fotball. Men heller ikke denne gangen greide hjemmelaget å holde løftet, i det som var en tam og forsiktig første omgang.

Tam førsteomgang

I en spillemessig jevn første omgang, var det Bodø/Glimt som var det marginalt beste laget, der Kristian Fardal Opseth hadde den største sjansen. Rosenborgs reservekeeper Arild Østbø reddet skuddet som hadde retning mot nærmeste kryss.

Rosenborg hevet seg fra start av i andre omgang, og spilte seg til flere gode muligheter, men uten at det førte til tellende resultat.

I stedet var det Bodø/Glimt som scoret ut av ingenting, nesten på sin første sjanse i andre omgang.

Glimt av storhet

Glimt-spiss Fardal Opseth vant den avgjørende duellen med Even Hovland, og headet ballen ned til Ulrik Saltnes, som hadde timet løpet sitt bakfra perfekt. Avslutningen med yttersiden av høyre fot var like perfekt.

Rosenborg-trener Rini Coolen svarte med å kaste innpå Yann Erik De Lanlay. Rogalendingen takket for tilliten og brukte ikke mer enn ett minutt på å utligne. Tore Reginiussen fikk en kroppsdel på Vegar Eggen Hedenstads innoverskrudde corner, og de Lanley hælsparket ballen i mål fra én meter.

Hjemmelaget var nærmest et seiersmål, men begge lagene så ut til å være godt fornøyd med 1–1.

Fest

Etter kampen var det klart for We are the champions, pyroeffekter og overrekkelse av gullmedaljer.

Dermed kan trønderne feire gullet, mens nordlendingene kan juble over forlenget eliteseriekontrakt.