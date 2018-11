GLAD GUTT: Mohamed Elyounoussi møter VG på stranden i kypriotiske Larnaka før mandagens skjebnekamp i Nations League. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Slengkyss fikk «Moi» til å koke: – De vil få meg til å klikke

LARNAKA (VG) Mohamed «Moi» Elyounoussi (24) må tåle mer og mer juling på banen. Det takler han helt fint. Det er noe annet som virkelig kan gjøre den sindige sarpingen rasende.

– Jeg har opplevd at motstandere har vært ute etter meg tidligere, men kanskje ikke i like stor grad som nå. Jeg har blitt sparket ned mye. Det er vanskelig å si hvorfor, men det kan godt hende de er bevisst på hvilken klubb jeg spiller i og hvilken spillertype jeg er, sier Elyounoussi til VG.

Spillerne som får mest «juling» Disse spillerne har fremprovosert flest frispark i Nations League nivå C: Georgi Kostadinov (Bulgaria) – 23 Mohamed Elyounoussi (Norge) – 15 Konstantinos Fortounis (Hellas) – 14 Roland Sallai (Ungarn) – 14 Joshua King er andre nordmann med 12. Kilde: Opta

Norges dribleglade kantspiller fikk en ny stjernestatus da han i sommer ble solgt til Southampton for rundt 190 millioner kroner. Med Premier League -merkelappen følger også ekstra oppmerksomhet fra motstandere: Av alle spillerne i Nations Leagues nivå C, som inneholder 15 lag, er det bare bulgarske Georgi Kostadinov (23) som er blitt felt flere ganger enn «Moi» (15).

HARDE KÅR: Mohamed Elyounoussi har fått tøff behandling fra motstanderne i Nations League.

– Det kokte inni meg

Det er blitt et vanlig syn å se ham bli klippet ned av motstandere i Nations League. Han ble forbannet mot Kypros etter det han mente var i overkant tøff behandling, og under fredagens kamp mot Slovenia måtte han holdes igjen av linjedommeren etter en stygg takling.

Men da var det ikke selve taklingen som hisset ham mest opp.

– Han sparket meg ned med vilje. Jeg sa ingenting og hentet ballen. Men så får jeg et slengkyss fra spilleren som sparket meg ned. Det var tydelig at han prøvde å fremprovosere at jeg skulle miste det. De vil få meg til å klikke, men enn så lenge har jeg klart å holde hodet kaldt, sier «Moi», som innrømmer at provokasjonen gikk inn på ham:

– Det kokte inni meg da han gjorde det. Jeg må innrømme det. Og jeg er ikke den som klikker lettest. Andre hadde nok gått opp i trynet hans og sagt ifra.

Stukket av lang negl

24-åringen innrømmer at han «også må ta ansvar» for at han ofte blir sparket ned. «Jeg bruker kanskje litt for mange touch noen ganger», erkjenner driblefanten.

– Jeg er en type spiller som ofte møter på den slags. Og selv om jeg blir taklet hardt, så prøver de fleste å ta ballen. Det er mer de usportslige tingene som irriterer meg, som et slengkyss eller at de sier noe stygt, sier mannen som har blitt nødt til å håndtere noen absurde teknikker fra motstandere:

– Det var en back som hadde en sinnssykt lang negl på lillefingeren, han hadde garantert spart den opp. Den stakk han inn i ribbeinet mitt mange ganger gjennom kampen, for å få meg til å bli ufokusert. Jeg møter på mange sånne skitne triks.

Når Norge møter Kypros til avgjørende kamp i Nations League mandag kveld, hviler det et stort ansvar på Mois skuldre. Med åtte vellykkede driblinger (flest i gruppen) og elleve skuddforsøk (også flest) er venstrekanten uten tvil den norske spilleren som skaper mest på egen hånd.

– Det er gode tall. Jeg er den typen som får lov til å drible og skal komme til sjanser. Men jeg må jobbe med å være effektiv, sier Elyounoussi, som står med ett mål på fem kamper i Nations League.