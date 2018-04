Åpner opp om ukjent historie: «Nesten bondefangeri» da Vålerenga snappet John Carew foran nesa til Lillestrøm

Da John Carew (38) ble Vålerenga-spiller i 1997, skjedde ikke det uten dramatikk. Nå forteller Lars Tjærnås om hvordan overgangen faktisk gikk i boks.

Det er i Vålerengas egen podkast at den nåværende VIF-speideren forteller om natten da John Carew valgte Vålerenga som sin neste klubb. Ifølge Lars Tjærnås er det en historie som «ikke er fortalt før», og VG kan ikke se noe annet enn at det stemmer.

I 2001 fortalte Jon Nordbrekken (tidligere styreformann i VIF) om hvordan han og investor Øystein Stray Spetalen inviterte John Carew og moren på middag, der de én dag før Carew skulle skrive under for Lillestrøm, fikk spillerens muntlige aksept.

Ifølge Tjærnås er det en sannhet med modifikasjoner. Han var en del av trenerteamet da Vålerenga vant cupen i 1997, samme år som Carew kom til klubben.

Tjærnås forteller at det var tre personer som var utslagsgivende for at Carew endte opp i VIF istedenfor i Lillestrøm, som jo ligger fysisk nærmere Lørenskog, klubben Carew spilte for: Han selv, Jon Nordbrekken og Øystein Stray Spetalen.

– Vi satt på et styremøte på en mandag, og da sa Øystein Stray Spetalen: «Nå må vi gjøre noe. Jeg går inn med penger». Det ender med at vi ringer moren til John Carew samme kveld og sier at «Hør her: Vi vil ha John. Vi kommer opp til dere i morgen kveld. Er det ålreit?». «Nja, jeg vet ikke helt», svarte hun, men «Jo, vi kommer klokken 19», forteller Tjærnås.

Som sagt, så gjort. Han, Nordbrekken og Stray Spetalen møtte opp hos Carew, og det siste de sa før de gikk ut av bilen var at «vi går ikke herfra før de papirene er skrevet under».

– Det var nesten bondefangeri , for vi ble sittende nesten halve natten. Mora til John var fantastisk hyggelig, og John det samme. Og det endte klokken 2 om natten med at John (Carew) skrev under for oss. I ettertid er det noe av det smarteste som har skjedd klubben, sier Tjærnås.

– Det hadde ikke skjedd uten Jon (Nordbrekken), og det hadde heller ikke skjedd uten at Øystein (Stray Spetalen) var så klar på at dette var noe han ønsket nesten koste hva det koste vil, fortsetter han.

I 1997 skrev VG at Vålerenga ga 1,5 mill. kroner til Lørenskog i overgangssum, i tillegg til at Carew fikk 550.000 kroner i såkalt «sign on fee».

Spissen ble raskt en hit i Vålerenga, og det tok ikke lang tid før Rosenborg plukket ham opp. Deretter gikk ferden til La Liga og Valencia, der han blant annet var med på å tape en Champions League-finale på straffer (2001-finalen mot Bayern, Carew scoret på sin). Etter Valencia ble det spill for Roma, Besiktas, Lyon, før Carew avsluttet karrieren i Aston Villa, Stoke og West Ham. Siden har han blitt skuespiller, og nå er han aktuell med NRK-serien Heimebane.

