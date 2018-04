Rosenborg slapp med skrekken mot Iversens lag: – Strålende fornøyd!

(Trygg/Lade-Rosenborg 2–4) Med en dresskledd Steffen Iversen (41) på sidelinjen skapte nivå fem-laget Trygg/Lade overraskende mye trøbbel for Rosenborg, og ledet 2–1 til pause.

De regjerende seriemesterne vant til slutt 4–2, men før det hadde kompisgjengen i Trygg/Lade skapt litt spenning i cupkampen på Ladesletta der rundt 1500 tilskuere var på plass.

– Vi prøvde så godt vi kunne og pratet en del sammen før kamp at vi skulle gå ut og tørre og spille fotball. Det synes jeg vi klarte kjempebra. Jeg er strålende, strålende fornøyd, sa Iversen til NRK.

Det er første gang siden 2007 at Rosenborg slipper inn baklengsmål i første runde av cupen, men Iversen måtte nøye seg med ledelse til pause mot gamleklubben der han spilte i tre perioder.

– Vi slo Milan, så da må det gå an å slå RBK med Trygg/Lade, sa Iversen før cupoppgjøret og refererte til den legendariske kampen på San Siro i 1996 da Vegard Heggem ble matchvinner.

Etter 22 minutter sendte Niclas Midtsant hjemmelaget i ledelsen etter et frispark på kanten av 16-meteren som keeper Arild Østbø måtte gi retur på. Besim Serbecic må ta mye av skylden for baklengsmålet.

Zeknini utlignet med sitt første mål for RBK etter 28 minutter. Men i det 45 minutt klinket Stian Berre til med et kanonskudd fra 18 meter etter at en corner ble halvklarert.

Marius Lundemo utlignet tidlig i 2.omgang, og så ordnet innbytter Alexander Søderlund 3–2 til Rosenborg. Det fjerde målet var et selvmål.

Kåre Ingebrigtsen stilte et ungt RBK-lag, og blant annet fikk Finnsnes-gutten Emil Konradsen Ceide (16) sin debut da han kom inn et kvarter før slutt.

– Resultatet er jo jevnt, men vi har bra kontroll. Det er litt dårlig av oss at vi ikke scorer flere mål, og det irriterer meg for i slike kamper kan du score sju-åtte, så det er litt dårlig av oss at vi ikke gjør det, sa Ingebrigtsen til NRK.

Bodø/Glimt gikk greit videre på bekostning av nivå fire-laget Melbo. Sluttresultatet ble 4–1. Trond Olsen gjorde 1–0, Jens Petter Hauge 2–0 på straffe, Philip Zinckernagel økte til 3–0 tidlig i 2.omgang - før Adrian Pedersen fikk inn Melbos trøstemål. Hauge gjorde senere 4–1 for Glimt, som hadde god kontroll.

NM menn, 1. runde:

Melbo – Bodø/Glimt 1-4 (0-2)

Mål: 0-1 Trond Olsen (23), 0-2 Jens Petter Hauge (str. 45), 0-3 Philip Zinckernagel (52), 1-3 Adrian Pedersen (66), 1-4 Hauge (81).

Dommer: Martin Berg.

Gult kort: Ruben Kristian Tollefsen, Melbo, Thomas Drage, Bodø/Glimt.

Lagene:

Melbo (4-5-1): Jevgenijs Sazonovs – Kristoffer Moss, Thomas Rønning (Kristian Dahl fra 82.), Yngve Grøm Steinum, Einar Haugerud Pettersen – Karl-Christian Karlsen, Ruben Kristian Tollefsen, Erlend Robertsen, Bendik Hein Nøstdahl Rasmussen, Torjus Nikolaisen – Adrian Pedersen.

Bodø/Glimt (4-3-3): Ricardo Henrique Schuck Friedrichin – William Moan Mikalsen, Martin Bjørnbak, Casper Øyvann, Emil Jonassen – Thomas Drage, Patrick Berg (Ask Tjærandsen-Skau fra 58.), Philip Zinckernagel (Andreas van der Spa fra 65.) – Jens Petter Hauge, Geir André Herrem (Adrian Skindlo fra 84.), Trond Olsen.

Trygg/Lade – Rosenborg 2-4 (2-1)

1500 tilskuere

Mål: 1-0 Nichlas Johansen Midtsand (22), 1-1 Rafik Zekhnini (28), 2-1 Stian Skjeldnes Berre (45), 2-2 Marius Lundemo (47), 2-3 Alexander Søderlund (52), 2-4 Mikal Haugen Bjørnstad (selvmål 90).

Dommer: Thomas Solum Lystad, Steinkjer.

Gult kort: Besim Serbecic, Rosenborg.

Lagene:

Trygg/Lade (3-4-1-2): Sivert Viken Beinset – Anders Madsen (Bjørn Erik Løkås fra 69.), Stian Skjeldnes Berre, Mikal Haugen Bjørnstad – Kjell Magnus Flølo, Anders Malmo, Stian Romslo Torgersen, Eirik Wågan Selnes – Fredrik Malt Arnstad (Andreas Lilleheie Schevik fra 84.) – Håvard Szabo (Gift Oscar Ntambwe fra 75.), Nichlas Johansen Midtsand.

Rosenborg (4-3-3): Arild Østbø – Erlend Dahl Reitan, Besim Serbecic, Jacob Rasmussen, Malte Amundsen – Yann-Erik de Lanlay, Marius Lundemo, Morten Konradsen – Jonathan Levi (Birger Meling fra .), Erik Botheim (Alexander Søderlund fra .), Rafik Zekhnini (Emil Konradsen Ceide fra 77.).

