Klopp hyller denne Roma-gesten

ROMA (VG) Liverpool-manager Jürgen Klopp snakket varmt om motstanderen på sin siste pressekonferanse foran semifinalereturen i Champions League onsdag kveld.

Under sin trening på formiddagen stilte Roma med T-skjorter med påskriften «Forza Sean», til støtte for Sean Cox, den 53 år gamle irske Liverpool-supporteren som ble angrepet av italienere rett utenfor Anfield minutter foran den første semifinalen forrige tirsdag. Cox holdes fremdeles i kunstig koma. En 20-åring og en 29-åring holdes i varetekt.

– En stor, stor, stor gest av Roma. Jeg synes også at Roma viste en stor gest før deres trening på Anfield, da de var borte ved minnesmerket etter de 96 som døde på Hillsborough, sa Klopp og hørtes et øyeblikk litt beveget ut.

Slik så det ut:

– Det viser igjen at dette er to lag som viser den største respekt for hverandre. Vi så det i forrige kamp også, det var ikke slik at på 5–0 ned så begynte Roma å sparke ned folk. De ble værende i kampen, fordi det er et lag med stor karakter, roser Klopp.

– Dette (som Roma gjorde i dag) er en virkelig fin ting å gjøre. I slike øyeblikk må vi fotballfolk stå sammen, derfor elsker jeg den gesten, sier Liverpool-manageren.

AS Roma har hele tiden uttrykt sin støtte, og både trener Eusebio Di Francesco og spillere har gitt uttrykk for at «de ber for» at Liverpool-supporteren skal klare seg.

Romas amerikansk-italienske James Pallotta har også vært rimelig tydelig, som vanlig:

– Disse kampene er store, men de handler ikke om liv eller død. Det som skjer med Sean Cox nå, det er liv eller død. Jeg gir egentlig blaffen i resultatet i disse kampene nå. Vi har en lang historie (med supporterbråk) i Roma. Det som skjer er at noen få idioter ødelegger vår historie og angriper arven vår, og jeg er så lei av det, uttalte Pallotta for noen dager siden.

Jürgen Klopp har også vært klar på at det er viktig for Liverpool at Cox’ familie forstår at klubben er med den i den vanskelige situasjonen.

Men han snakket også om onsdagens kamp:

Klopp åpnet seansen litt fleipete, tok på seg «headset’et» fordi «det får meg til å se bedre ut», men var ikke helt happy med alle spørsmålene han fikk. Han avviste for eksempel fullstendig å si noe om grunnen til at hans mangeårige assistent Zeljko Buvac ikke skal sitte ved hans side resten av sesongen.

Men han er i angrepsposisjon foran storoppgjøret på Olimpico.

– Etter kampen på Anfield virket det nesten som vi hadde tapt, fordi de fikk to mål mot slutten, at Roma «bare» trenger å vinne 3–0. Men vi skal være på banen, vi også. Det er en fotballkamp som skal spilles. Vi vet at vi ikke er i finalen, men vi har et veldig godt utgangspunkt, poengterer Klopp.

Begge har statistikk å bruke i sin favør: Roma kan slå seg på brystet med at laget er uten baklengsmål på sine fem hjemmekamper i Champions League denne sesongen, Liverpool kan kontre med at laget er uten tap på 11 kamper.

– Hvis man virkelig vil vinne, må man vite at man kan tape. Vi må være modige, vi må utnytte situasjonen bedre enn dem. De må vinne, da må de ta risiko. Da vil det åpne seg muligheter for oss, sier en offensiv Jürgen Klopp.

