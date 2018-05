Manchester United gikk på pinlig bortesmell

Publisert: 04.05.18 22:52 Oppdatert: 04.05.18 23:30

(Brighton-Manchester United 1–0) Lille Brighton påførte Manchester United et pinlig tap fredag kveld. Nå er plassen i Premier League berget.

Et hardtarbeidende Brighton skapte nemlig trøbbel fra start for et Manchester United -lag som hadde gjort seks endringer fra seieren mot Arsenal.

Manchester-klubben hadde lite å spille for, og akkurat slik så det ut de første 45 minuttene. Da var det nemlig Brighton som var best.

David de Gea måtte redde United ved flere anledninger, og det var en småforbannet José Mourinho som gikk inn i garderoben til pause etter en dårlig førsteomgang.

Det gikk fra vondt til verre i det 57. minutt. Da tok Brighton en kontring. José Izquierdo kom seg løs på kanten og fikk lagt inn fra dødlinjen. En uredd Pascal Groß ofret alt i duellen på bakre stolpe og headet ballen mot mål. Marcos Rojo fikk beinet ballen unna, men var den i mål? Dommeren avventet før han fikk beskjed på øret om at ballen hadde vært over streken. Målteknologien var på Brightons side der.

Det var Gross sitt syvende mål – alle har kommet på hjemmebane.

Kan ha sikret plassen

José Mourinho valgte å gjøre et dobbeltbytte og tok ut Marouane Fellaini og Matteo Darmian for Jesse Lingard og Luke Shaw. Og nettopp Lingard fikk sin store sjanse fem minutter før slutt da han ble spilt fri innenfor 16-meteren.

Men han ble presset såpass i skuddøyeblikket at ballen gikk utenfor. Lingard ville ha straffe, men ble ikke hørt. TV-bildene ga nok dommeren rett.

Med seieren har Brighton sikret plassen i Premier League med sine 40 poeng. Da var det kanskje ikke så rart at flere tilskuere stormet Amex Stadium etter at det runget «We are staying up!» over stadion – en arena hvor laget bare har tapt fire kamper denne sesongen.

Minne for livet

– Vi har jobbet så hardt denne sesongen for å klare det. Dette er noe vi vil huske resten av livet. Det er et minne for livet, å gjøre jobben hjemme mot Manchester United. Vi hadde troen og jobbet hardt for hverandre. Vi har definitivt fortjent å berge plassen, sier Pascal Groß og Anthony Knockaert i et intervju vist på TV 2.

– Dette var ikke bra nok. Når enkeltspillere ikke presterer blir det vanskelig for laget. Kanskje dere forstår nå hvorfor noen spiller mer enn andre, meldte José Mourinho.

– Er du skuffet, overrasket eller sint, ville journalisten vite.

– Nei, jeg er ikke skuffet. Jeg visste hva som kom til å skje, og det fortalte jeg spillerne. Men jeg fikk ingen positiv reaksjon før de siste 20 minuttene. Jeg klarte ikke å overbevise spillerne om at de poengene vi trenger for å sikre 2.-plassen er like viktig for dem. Jeg kjenner disse spillerne, men jeg trodde noen av dem som fikk muligheten til å starte skulle vise seg fra en bedre side. Vi er ikke så gode individuelt som folk tror vi er, sa portugiseren.

PS! Sist Manchester United spilte borte mot Brighton var i David Beckhams debutkamp.