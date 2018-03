Nilsen kritiserer NFF for avgjørelsen

TRONDHEIM (VG) Lars Arne Nilsen roser dommer Espen Eskås for avgjørelsen. Men Brann-treneren mener derimot at Norges Fotballforbund har gjort en for dårlig jobb - i forkant.

– At Brann er her i dag, det er jo feil. Denne avgjørelsen skulle vært tatt langt tidligere. Det var jo folk fra oss her i går, og vi så jo hvordan forholdene var da, sier Lars Arne Nilsen til VG.

Han mener dommeren var «voksen» som tok avgjørelsen om å ikke spille serieåpningen på Ranheim stadion lørdag kveld , men at det var unødvendig at han måtte gjøre det.

– Dette er forbundets ansvar. For dårlig arbeid. Det kan ikke komme overraskende for dem at dette kunne bli et tema. Jeg vet at Ranheim har jobbet livet av seg for å få banen i orden, men det var altså ikke nok, mener Brann-treneren.

Dommeren peker på spillernes sikkerhet

Dommer Espen Eskås (28) fra Bækkelaget Sportsklubb sier til VG at han fikk beskjed om å komme seg fra flyplassen til stadion litt raskere enn han hadde regnet med - fordi det var tvil om at banen var god nok til å spille på.

– Beskaffenheten var ikke god nok for spill. Dessverre. Også vi dommerne hadde gledet oss til seriestart, og det er synd at dette ble utfallet. Men vi måtte til slutt ta en avgjørelse, om sikkerhet. Det var det viktigste. Og risikoen for skader var til stede. Derfor avlyste vi, sier Eskås.

Han forklarer at han tok en runde med begge lag, og selvsagt sitt eget dommerteam, før han tok avgjørelsen.

– Det var noen opphøyde partier på banen som var store, og som var en risiko for spillerne. Det er mitt ansvar å påse at ikke spillerne utsettes for fare, heller ikke fra banen, sier Eskås. Han innrømmer at det ene laget - Ranheim - hadde lyst til å spille kampen. Brann var mer tvilsomme.

Ranheim starter nå sesongen med to utsatte kamper, så kommer en pause der landslaget står i sentrum. 2. april, hjemme mot Stabæk, blir da Ranheims første seriekamp i Eliteserien.

VG møtte trenerlegenden Nils Arne Eggen på vei ut fra stadion. Han hadde gledet seg til kamp, og til å se barnebarnet Christian Eggen Rismark spille for Ranheim i den øverste divisjonen. Eggen var kritisk til at kampen ble utsatt. Han mente den burde vært spilt ...

NFF tar avgjørelsen til etterretning

Seksjonsleder for kampadministrasjon i NFF, Rune Pedersen, uttaler på forbundets hjemmesider at de hele veien har fått tilbakemeldinger om at banen skulle bli spilleklar.

– Under dommerens befaring i dag ble det likevel konkludert med at banen fortsatt var for ujevn enkelte steder, og at det ville utgjøre en for stor skaderisiko. Hensynet til spillernes helse må alltid gå foran, og NFF tar dommerens beslutning til etterretning, uttaler Pedersen.