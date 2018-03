Opseth i scoringsform etter snøkaos i Bodø

Publisert: 11.03.18 20:33 Oppdatert: 11.03.18 21:16

FOTBALL

(Bodø/Glimt - Lillestrøm 3–1) Etter en 40 minutter lang måkepause, ble Kristian Fardal Opseth (28) utslagsgivende da han fortsatte fjorårets scoringsform fra OBOS-ligaen på Aspmyra.

Etter ett kvarters spill måtte dommeren sende lagene i garderoben, og banen måtte måkes . Da var det fullstendig snøkaos i Bodø, og det var umulig å se hverken grønne flekker eller oppmerking på Aspmyra. Traktorer og banemannskap ble satt i sving, og rundt 40 minutter senere fortsatte kampen.

Etter snøpausen kjørte et offensivt Bodø/Glimt -lag til tider over Lillestrøm.

– Vi er langt under pari i førsteomgang. Vi klarer ikke stå imot to dødballer heller, da fortjener vi ikke å få med oss noe herfra i dag, oppsummerer Lillestrøm-stopper Frode Kippe til Eurosport etter kampen.

Opseth i scoringsform

Kristian Fardal Opseth satte inn 1–0 etter 25 aktive spilleminutter på Aspmyra, og avgjorde også det hele med 3–1 like før slutt. Dermed har spissen allerede notert seg for to scoringer i årets Eliteserie. Med storspill, og hele 28 scoringer i fjorårets OBOS-liga, har det vært knyttet store forventninger til Opseth. Søndag viste han at han også blir å regne med på øverste nivå.

Lillestrøm gikk raskt ut av startblokkene i andre omgang. Allerede ett minutt etter pause sto det 1–1, da nysignerte Thomas Lehne Olsen pirket inn en utligning på en corner. Men da både Brede Moe og Fardal Opseth ordnet 3–1 i løpet av de ti siste minuttene, måtte Erlandsen og Lillestrøm innse at hjemmelaget vant fortjent.

– En skuffende prestasjon. Vi er passive, og det var generelt en dårlig fotballkamp for vår del. De er tøffere i duellspillet og vinner fortjent i dag, sa Arne Erlandsen til Eurosport etter kampen.

– Uforsvarlig å fortsette

Det var lenge usikkert om kampen ville fortsette da snøværet sto på som verst. Selv ville Erlandsen at den skulle utsettes.

– Jeg synes ikke det er forsvarlig at spillerne går inn, blir kalde og så pådrar seg skader. Jeg vil avlyse dette nå, sa Arne Erlandsen til Eurosport da kampen ble stoppet.

Bodø/Glimts trener Kjetil Knutsen var derimot ikke like ivrig på å avlyse kampen.

– Jeg synes ikke vi skal legge oss opp i det. Dommerne får ta den avgjørelsen. Vi er klare hvis dommerne mener vi skal spille, sa Knutsen til Eurosport.