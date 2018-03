Kritiserer RBK-Kåre: – Bør gå til egne ledere før han sutrer i media

Publisert: 12.03.18 19:04

Etter tapet mot Sarpsborg 08, uttalte RBK-trener Kåre Ingebrigtsen at Fotball-Norge får ta en diskusjon rundt den tidlige seriestarten. At det er akkurat Ingebrigtsen som sier så, forundrer Stabæk-leder Jon Tunold.

– RBK er blant de klubbene som vil spille lenge, så da er det merkelig at Kåre (Ingebrigtsen) går ut og sier at det skal arrangeres skirenn. Han må heller vise forståelse for den beslutningen som er tatt, og bør gå til egne ledere før han sutrer i media.

Det sier Stabæks daglige leder Jon Tunold til VG.

Uttalelsene er i retning RBK-treneren, som sa at «vi må diskutere om vi skal spille så tidlig», etter at fjorårets seriemester gikk på et tap i sesongåpningen på et snødekt Sarpsborg stadion . Overfor TV 2 mente treneren at «femmila i Kollen kunne blitt avsluttet utpå der».

Ordene til Stabæk-lederen møter liten forståelse i Trondheim.

– Jeg hørte ikke Kåre sutre, og syntes han uttalte seg bra. Han sa vel noe om at man ikke bare kan skylde på NFF, for det er flere klubber som har vært med på dette. Og så har det vært et ekstremår med tanke på snømengden. Vi lever i Norge, så det kan også skje i april, sier Dyrhaug til VG.

Rosenborg ønsker en lang sesong, og var også for en tidlig seriestart i forkant av vedtaket i 2016 (se litt lenger ned), men RBK-lederen sier at det er viktigere for dem «å forlenge i den andre enden».

– Vi er opptatt av å spille i Europa og få matching da. Og så ønsker vi å spille på sommeren, når banene er finest, sier hun.

Den tidlige seriestarten har vært heftig debattert, og det med god grunn. Ranheim – Brann måtte avlyses , i likhet med to kamper den kommende runden. Og i Bodø ble kampen mellom Glimt og Lillestrøm utsatt .

Vi må tilbake til 2016 for å finne grunnen til den tidlige starten. Da ble det fattet et vedtak om en sen seriestart i 2017, og en tidlig i 2018.

Nærmere sommeren begynner Norsk Fotballforbunds evaluering med tanke på fremtiden, opplyser NFFs Nils Fisketjønn til VG. Han sier at alle klubbene var tett på prosessen i forkant av vedtaket, men vil ikke ut med hvilke lag som ønsket tidlig og sen start.

Stabæk var for en tidlig seriestart i 2016, men etter helgens hendelser er Tunold usikker på om Stabæk kommer til å ha samme standpunkt fremover.

– Kommersielt og publikumsmessig ønsker vi en senere seriestart, men fra sportens side er det et ønske om tidlig. I etterkant er vi usikre på om det var riktig å starte så tidlig, men vi støttet det og skal ikke klage, sier Tunold.

En liten halvtime øst for Nadderud, er Vålerenga blant klubbene som er klare på at de ønsker en senere start.

– Vi har en holdning til at vi bør starte fast i månedsskiftet mars-april hvert år. Vi vil ha forutsigbarhet og en fast start. Så får vi heller forlenge sesongen i den andre enden dersom terminlisten må gå i hop på grunn av mesterskap og lignende, sier direktør Erik Espeseth.

– Det vil overraske meg om den kommende evalueringen kommer frem til noe annet enn start rundt skiftet mars-april, fortsetter han, men er samtidig helt klar på at de støttet vedtaket for ett og et halvt år siden og at det ikke er noen sure mine over årets tidlige start.

Av klubbene VG har kommet i kontakt med mandag formiddag, er det i det hele tatt få som har noe å utsette på vedtaket, selv om et flertall gjerne ser at seriestarten kommer senere. Haugesund, Tromsø, Bodø/Glimt og Start sier de stiller seg bak vedtaket.

– Vi stiller oss lojalt bak det norsk toppfotball har bestemt. Så tar vi med oss våre standpunkter i debatten videre. Det er argumenter begge veier, men de som er for en sen start, får vel vann, eller kanskje snø, på mølla nå, sier Starts Even Øgrey Brandsdal.